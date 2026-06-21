Hull City'nin Türk sahibi Acun Ilıcalı, 2026 Dünya Kupası'nda iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'na sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Ilıcalı, oyuncuları "vefa ve gönül" kavramlarıyla sahiplendi.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen A Milli Futbol Takımı, yurtiçinden ve yurtdışından yoğun tepki alırken iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı farklı bir ses olarak öne çıktı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından kaleme aldığı duygusal mesajda milli takımı eleştirmek yerine sahiplenen bir tutum sergiledi.

EURO 2024'Ü HATIRLATARAK DESTEK VERDİ

Acun Ilıcalı paylaşımında A Milli Takım'ın yakın geçmişteki başarılarını hatırlatarak eleştirilere karşı çıktı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar uzanan ve 24 yıllık bir hasretin ardından Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıyan kadronun aynı futbolculardan oluştuğunu vurgulayan Ilıcalı, iki mağlubiyetin bu başarıları gölgelemesine izin vermedi. Futbolun öngörülemez yapısına dikkat çeken Ilıcalı, dünyanın en güçlü takımlarının dahi hayal kırıklığı yaşayabileceğini ifade etti.

FUTBOLCULARIN SAHADAKİ ÜZÜNTÜSÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Ilıcalı mesajında teknik ve taktiksel bir değerlendirme yapmak yerine milli futbolcuların sahada yaşadığı hayal kırıklığına ve üzüntüye odaklandı. Oyuncuların o andaki duygusal yükünü göz önünde bulundurduğunu belirten Ilıcalı, "Canınız sağ olsun çocuklar, telafi edersiniz" diyerek millilere moral verdi.

VEFA VE GÖNÜL KAVRAMI

Acun Ilıcalı şu mesajı paylaştı:

Bize Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatan ve bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren aynı milli takımımız değil mi?

Çok çabalamalarına rağmen Dünya Kupası'ndaki iki maçı da kaybetmeleri hepimizi derinden üzdü. Ama futbolda bazen olmayınca olmuyor, dünyanın en güçlü takımları bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor.

Onların o gün sahadaki üzüntülerini düşününce canınız sağ olsun çocuklar, telafi edersiniz diyorum. Başka dilde tam karşılığı olmayan vefa ve gönül gibi iki güzel kavramımız var, ben meseleye o pencereden bakıyorum. İyi ki varsınız çocuklar.