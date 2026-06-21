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Halk TV Spor Paraguay maçı sonrası Arda Güler'i uyardı: Real Madrid'de bekleyen tehlikeyi açıkladı

Paraguay maçı sonrası Arda Güler'i uyardı: Real Madrid'de bekleyen tehlikeyi açıkladı

Paraguay mağlubiyeti üzerine konuşan Sinan Engin, Arda Güler'e çağrıda bulundu. Real Madrid'in Bernardo Silva transferini hatırlatan Engin, milli futbolcunun temposunu artırması gerektiğini vurguladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Paraguay maçı sonrası Arda Güler'i uyardı: Real Madrid'de bekleyen tehlikeyi açıkladı

A Milli Futbol Takımının, Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Yaşanan hayal kırıklığı sonrası tüm takım eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Asist Analiz Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Arda Güler'e uyarılarda bulundu.

"BU SENE DİKKAT ETSİN ARDA"

Real Madrid'in Bernardo Silva transferini hatırlatan Sinan Engin, genç futbolcunun temposunu yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Sinan Engin konuşmasında "Buradan Arda Güler'e sesleniyorum. Bernardo Silva'yı aldı Real Madrid, niye aldı? Bu sene dikkat etsin Arda, temposunu yükseltmesi lazım. Arda bizim göz bebeğimiz, ondan çok şey bekliyoruz. Şutu yok Arda'nın" sözlerini sarf etti.

Paraguay maçı sonrası Arda Güler'i uyardı: Real Madrid'de bekleyen tehlikeyi açıkladı - Resim : 1

TÜMER MTİN: OYUNDA KAVGASI YOK

Aynı yayında Tümer Metin ise "Arda'nın oyunda kavgası yok. 'Zekamla çözerim' diyor ama bu seviye biraz fizik güç istiyor" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Sinan Engin
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