Paraguay maçı sonrası Arda Güler'i uyardı: Real Madrid'de bekleyen tehlikeyi açıkladı

A Milli Futbol Takımının, Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Yaşanan hayal kırıklığı sonrası tüm takım eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Asist Analiz Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Arda Güler'e uyarılarda bulundu.

"BU SENE DİKKAT ETSİN ARDA"

Real Madrid'in Bernardo Silva transferini hatırlatan Sinan Engin, genç futbolcunun temposunu yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Sinan Engin konuşmasında "Buradan Arda Güler'e sesleniyorum. Bernardo Silva'yı aldı Real Madrid, niye aldı? Bu sene dikkat etsin Arda, temposunu yükseltmesi lazım. Arda bizim göz bebeğimiz, ondan çok şey bekliyoruz. Şutu yok Arda'nın" sözlerini sarf etti.

TÜMER MTİN: OYUNDA KAVGASI YOK

Aynı yayında Tümer Metin ise "Arda'nın oyunda kavgası yok. 'Zekamla çözerim' diyor ama bu seviye biraz fizik güç istiyor" dedi.