Acun Ilıcalı bir transfer daha yaptı: 93 maçta 12 gol atan futbolcuyu aldı

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Fransa'nın Nice takımından Muhammed-Ali Cho'yu transfer etti.

Hull City Kulübü, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Forvet ve kanatlarda görev yapan Cho, Angers ve Real Sociedad'da oynadıktan sonra 2024'te Nice'e transfer oldu.

93 MAÇTA 12 GOL ATTI

Nice kariyerinde 93 maça çıkan genç futbolcu, 12 gol kaydetti.

MUHAMMED-ALİ CHO'NUN KARİYERİ

19 Ocak 2004 doğumlu Fransız futbolcu, futbola Paris Saint-Germain altyapısında başladıktan sonra İngiltere'de Everton'ın akademisinde de eğitim aldı. Profesyonel kariyerine ise 2020 yılında Angers formasıyla adım attı.

Angers'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cho, 2021-22 sezonunda Ligue 1'de 32 maçta 4 gol kaydetti. Bunun ardından 2022 yazında yaklaşık 12-15 milyon euro bonservis bedeliyle Real Sociedad'a transfer oldu. İspanyol ekibinde iki sezon geçiren genç oyuncu, 40 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Ocak 2024'te yeniden Fransa'ya dönen Cho, bu kez Nice'in yolunu tuttu. Burada kendisini yeniden gösterme fırsatı bulan oyuncu, 2024-25 sezonunda 35 maçta 5 gol ve 4 asist, 2025-26 sezonunda ise 37 karşılaşmada 5 gol ve 5 asist üretti.

Kariyerinde Fransa U21 Milli Takımı'na kadar yükselen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, hızı, dripling yeteneği ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle öne çıkıyor. Cho'nun kariyerindeki yeni durak ise İngiltere'de Hull City oldu.