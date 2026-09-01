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90 dakikada yarım düzine gol yedi "İyi bir takımız" dedi

Takımı 90 dakikada yarım düzine gol yedi, "İyi bir takımız" dedi. Çorum FK'dan flaş açıklama geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
90 dakikada yarım düzine gol yedi "İyi bir takımız" dedi

Çorum FK, Beşiktaş'a 6-2 yenildi. Takımı yarım düzine gol yedi, yine de "İyi bir takımız" dedi.
Maçtan sonraki basın toplantısına Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar değil, yardımcısı Tamer Sivrikaya katıldı.

"BEŞİKTAŞ'A ZORLUK ÇIKARDIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivrikaya şu ifadeleri kullandı:

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"Maçın başında bu atmosferde ciddi baskı oluşturacağını biliyorduk. Maçın başında da kalemizde golü gördük. Maçın kırılma anlarından biri devreye girerken verilen penaltıydı. Penaltıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Devre arasındaki değişikliklerle hücumda daha etkin rol alabilir miyiz diye değişiklik yaptık. Takım buna olumlu cevap verdi ve skoru 2-1 yaptık. Oyuna tutunabileceğimiz anlarda kalemizde üçüncü golü gördük. Büyük takımlara karşı iyi reaksiyon veremezseniz, mücadele gücünüzü yükseltemezseniz sahadan mağlup ayrılırsınız. İyi bir takımımız var. Ligin daha üçüncü haftası ve bir maç kaybettik.
Bizim burada en çok dikkat ettiğimiz şey oyun felsefemiz olacak. Cesur ve doğru oyun oynayacağız. Bugün daha kopuk oynadık ama belli dakikalarda Beşiktaş'a zorluk çıkardık."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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