6 gollü galibiyet sonrası Beşiktaş'ta Italiano'dan Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, 6-2 kazandıkları Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞTIKÇA GELİŞECEĞİZ"

Daha iyiye gideceklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

"VLAHOVIC BÖYLE DEVAM EDECEK"

Hat-trick yapan Vlahovic için Italiano, "Fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı" ifadelerini kullandı.

"DERBİDE DEĞERİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Yaklaşan Fenerbahçe derbisine de değinen Italiano, "Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.