77 dakika 1-0 mağlup oynayan Fransa son 13 dakikada coştu: Uluslar Ligi'nde sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 8 maçla devam etti. A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito atarken, milli takımın tek golünü Aral Şimşir kaydetti.

Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa, Desire Doue, Rayan Cherki ve Michael Olise'nin (2) golleriyle Belçika'yı 4-1 yendi. Belçika'nın golü Dodi Lukebakio'dan geldi.

Fransa 77 dakika 1-0 mağlup oynadığı maçta golleri son 13 dakikada buldu.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

UEFA Uluslar Ligi'nde dün gece oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup:

İtalya-Türkiye: 3-1

Fransa-Belçika: 4-1

B Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0

Ukrayna-Macaristan: 1-2

4. Grup:

Bosna Hersek-Polonya: 1-0

Romanya-İsveç: 0-1

C Ligi

2. Grup:

Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1

Karadağ-Ermenistan: 0-0