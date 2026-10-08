72 yıllık kulübe müjde geldi: Bir kez daha satılacak
TFF 3. Lig'de zor günler geçiren Adanaspor'a müjdeli haber geldi. 72 yıllık kulübü devralmak için alıcı çıktı.
TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk 5 maçını kaybeden Adanaspor'da taraftarların beklediği haber sonunda geldi.
ERGİN GÖLELİ KULÜBÜ DEVREDECEK
Yaşanan mali, idari ve sportif kriz nedeniyle istenmeyen adam haline gelen Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, kulübü devretmeye hazırlanıyor.
KULÜBE TALİP ÇIKTI GÖRÜŞMELER BAŞLADI
5 Ocak Gazetesi'nde yer alan habere göre; iş adamı Uğur Özdemir kulübü devralmak için ciddi girişimlerde bulunuyor. Taraflar arasında görüşmeler olumlu şekilde devam ederken gözler resmi açıklamaya çevrildi.
ART ARDA 2 LİG DÜŞTÜLER
Ergin Göleli, 2024-2025 sezonun ortasında Adanaspor'u Akgül ailesinden satın almıştı. Turuncu-beyazlılar o dönem TFF 1. Lig'de mücadele ederken devir sonrası mali kriz başladı.
TFF'den gelen cezalar ve giden futbolcular nedeniyle zor duruma düşen Adanaspor art arda 2 lig düştü. 72 yıllık kulüp şimdi de TFF 3. Lig'de zor günler geçiriyor.