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Halk TV Spor 72 yıllık kulübe müjde geldi: Bir kez daha satılacak

72 yıllık kulübe müjde geldi: Bir kez daha satılacak

TFF 3. Lig'de zor günler geçiren Adanaspor'a müjdeli haber geldi. 72 yıllık kulübü devralmak için alıcı çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
72 yıllık kulübe müjde geldi: Bir kez daha satılacak

TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk 5 maçını kaybeden Adanaspor'da taraftarların beklediği haber sonunda geldi.

ERGİN GÖLELİ KULÜBÜ DEVREDECEK

Yaşanan mali, idari ve sportif kriz nedeniyle istenmeyen adam haline gelen Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, kulübü devretmeye hazırlanıyor.

Ergin Göleli

KULÜBE TALİP ÇIKTI GÖRÜŞMELER BAŞLADI

5 Ocak Gazetesi'nde yer alan habere göre; iş adamı Uğur Özdemir kulübü devralmak için ciddi girişimlerde bulunuyor. Taraflar arasında görüşmeler olumlu şekilde devam ederken gözler resmi açıklamaya çevrildi.

ART ARDA 2 LİG DÜŞTÜLER

Ergin Göleli, 2024-2025 sezonun ortasında Adanaspor'u Akgül ailesinden satın almıştı. Turuncu-beyazlılar o dönem TFF 1. Lig'de mücadele ederken devir sonrası mali kriz başladı.

TFF'den gelen cezalar ve giden futbolcular nedeniyle zor duruma düşen Adanaspor art arda 2 lig düştü. 72 yıllık kulüp şimdi de TFF 3. Lig'de zor günler geçiriyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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