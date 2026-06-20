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Halk TV Spor 4 milli futbolcu ile ilgili bahis iddiası: İsimlerinin başharflerini verdi

4 milli futbolcu ile ilgili bahis iddiası: İsimlerinin başharflerini verdi

Ahmet Çakar, milli takımda oynayan 4 futbolcunun bahis nedeniyle ciddi risk altında olduğunu iddia etti. Çakar, bu futbolcuların isimlerinin baş harflerini de verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
4 milli futbolcu ile ilgili bahis iddiası: İsimlerinin başharflerini verdi

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, milli takımın Paraguay'a yenilmesinin ardından çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Çakar, milli takımda bulunan 4 futbolcunun bahis oynadığı ile ilgili risk altında olduklarını ileri sürdü.

"UÇAK İNDİĞİNDE EMNİYETE"

Çakar, katıldığı canlı yayında şunları söyledi:
"Milli Takım’da 3 veya 4 futbolcunun soruşturma kapsamında kendi maçlarına iddia oynadıklarına yönelik tespitler var. Bunu birkaç kez söylediğimde kimse bana bunu yalanlamadı. Şu konjonktürden sonra uçak havalimanına indiğinde pasaporttan sonra 4 oyuncuya ‘Beyler buyurun, emniyete gidiyoruz’ dediklerinde şimdi kimsenin umurunda olmaz.
Samsun’un S ile başlayan futbolcumuz, çok ağır, adli risk altında. Baş harfi Ahmet’in A’sıyla başlayan adam oldukça risk altında. Baş harfi Balıkesir’in B’si olan futbolcumuz oldukça risk altında ve baş harfi Hakkari’nin H’siyle başlayan futbolcumuz ağır risk altında.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Çakar Milli Takım
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