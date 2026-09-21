4 büyükleri zorlayacak gelişme: Toplam sayı ortaya çıktı

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar milli araya girdi. Kulüpler bir yandan lige dönüş hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan milli takımlara gönderilen oyuncular nedeniyle kadrolarından önemli isimlere geçici olarak veda etti. Dört büyüklerde milli göreve çağrılan futbolcuların toplam sayısı dikkat çekti.

Süper Lig'de milli ara nedeniyle heyecan kısa süreliğine dururken, dört büyük kulübün kadrosundaki çok sayıda oyuncu ülkelerinin milli takımlarına katıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan toplam 57 futbolcu milli mesai yapacak.

BEŞİKTAŞ'TAN 17 OYUNCU

Milli ara nedeniyle kadrosunda en fazla oyuncusunu gönderen kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekipten 17 futbolcu farklı milli takımların kadrolarında kendisine yer buldu.

Bu oyunculardan bazıları A Milli Takım için mücadele ederken, diğer futbolcular ülkelerinin farklı yaş kategorilerinde veya A milli takımlarında görev yapacak.

GALATASARAY'DAN 16 FUTBOLCU

Galatasaray'da ise 16 futbolcu milli takımlardan davet aldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, milli ara boyunca farklı ülkelerin formalarını terletecek.

Galatasaray'ın Türkiye A Milli Takımı'na gönderdiği futbolcular da kadroda önemli bir bölüm oluşturdu.

FENERBAHÇE'DE 13 MİLLİ OYUNCU

Fenerbahçe'den toplam 13 futbolcu milli takımlarına katılmak üzere kulüpten ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte bazı oyuncular Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer alırken, diğer isimler kendi ülkelerinin milli takımlarında görev yapacak.

TRABZONSPOR'DAN 11 İSİM

Trabzonspor da milli arada çok sayıda oyuncusundan faydalanamayacak. Bordo-mavili kulüpten 11 futbolcu milli takım daveti aldı.

Böylece Süper Lig'in dört büyük kulübünde forma giyen toplam 57 futbolcu, milli ara boyunca ülkeleri için sahaya çıkacak.

MİLLİ ARA SONRASI YOĞUN FİKSTÜR

Milli maçların tamamlanmasının ardından futbolcular kulüplerine dönerek Süper Lig'deki mücadelelerine devam edecek.

Dört büyük kulüp için milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstür, oyuncuların dönüşüyle birlikte yeniden gündemin merkezine oturacak.