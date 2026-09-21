3 haftada puan alamadılar: TFF hükmen galip sayacak

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Adanaspor yeni sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Mali anlamda büyük bir kriz içerisinde olan turuncu-beyazlılar ilk 3 maçını da kaybetti.

ADANASPOR YENİ SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADI

Sırasıyla Niğde Belediyespor, Adana Adaletgücü ve Karaköprü Belediyespor'a kaybeden Adanaspor, 17. sıraya geriledi. Taraftarlar başkan Ergin Göleli'den takımı devretmesini istedi.

TFF HÜKMEN GALİP SAYACAK

Adanaspor adına işler oldukça kötü giderken Yeni Malatyaspor'dan gelen haber rahatlattı. 3. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçına da çıkmadı.

OYNAMADAN İKİNCİ TURA YÜKSELDİLER

Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edilirken Adanaspor ise hükmen galip sayılacak. İkinci tura yükselmeye hak kazanan Adanaspor, Adana Adaletgücü ile karşılaşacak.