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36 yıllık rekoru egale etti: UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağdı

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 10 maçla tamamlandı. Gol yağdı. Harry Kane 36 yıllık rekoru egale etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
36 yıllık rekoru egale etti: UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağdı

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası A, B ve C liglerinde oynanan 10 maçla tamamlandı. Gol yağdı. İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane, 36 yıllık rekoru egale etti.

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, sahasında Çekya'yı 3-0 mağlup etti.
Golleri Vlademir Coufal (Kendi kalesine) ve Harry Kane (2) attı.
Kaptan Harry Kane, Çekya karşısında 125. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru egale etti. Bu iki ismi 120 kezle Wayne Rooney, 115 kezle de David Beckham takip ediyor.
Kane, Çekya karşısındaki golüyle milli formayla attığı gol sayısını 91'e çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.

ULUSLAR LİGİ'NDE GOL YAĞDI

UEFA Uluslar Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi
3. Grup:
Hırvatistan-İspanya: 1-2
İngiltere-Çekya: 3-0

B Ligi
1. Grup:
İskoçya-Slovenya: 1-2
İsviçre-Kuzey Makedonya: 3-0

C Ligi
1. Grup:
Arnavutluk-San Marino: 2-1
Belarus-Finlandiya: 1-0
3. Grup:
Kazakistan-Faroe Adaları: 2-2
Moldova-Slovakya: 0-4
4. Grup:
Estonya-İzlanda: 0-0
Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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