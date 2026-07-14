300 milyon euro yetmedi: Acun Ilıcalı 65 milyon euro da kredi aldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselmesinden dolayı 300 milyon euroyu kasasına koymuştu.

Acun Ilıcalı, 300 milyon euro almasına rağmen İngiltere'de bir bankadan 55 milyon sterlin (yaklaşık 65 milyon euro) kredi çekti.

TARAFTARLAR ENDİŞELENDİ

Bazı Hull City taraftarları kulübün neden kredi çektiği konusunda endişelerini dile getirdi.

İngiliz ekibi, yaz boyunca Premier Lig kurallarına uymak için stadyum çalışmalarına ve antrenman sahasına önemli paralar harcamak zorunda kaldı.

Çalışmaların sezon başına kadar süreceği belirtildi.

Hull City 300 milyon eurodan fazla para kazandı ancak bu para önümüzdeki üç yıla yayılmış şekilde dağıtılacak ve tek seferde toplu olarak gelmeyecek.

ACUN ILICALI NEDEN KREDİ ÇEKTİKLERİNİ AÇIKLADI

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Elbette daha güçlü olmak istiyoruz ve bunun iki yönünü de açıklayabilirim" ifadelerini kullanan Ilıcalı, "Birincisi, iyi bir takıma sahip olmak istiyoruz ve Premier Lig'den alacağımız para, 'Arkadaşlar, alın bu 200 milyon sterlini istediğiniz gibi harcayın' diyecekleri bir para olmayacak." dedi.

Konuşmasını sürdüren Ilıcalı, "Bu, önümüzdeki birkaç sezonda uzun vadede gerçekleşecek. Elbette, şirketimden kulübü destekleyebilirim, ancak Türkiye'de faiz oranları yüzde 40 iken İngiltere'de yüzde 7. Dolayısıyla, İngiltere'de yüzde 7 veya yüzde 8 faiz oranları varken Türkiye'den para kullanmak saçma olur. Bu tamamen finans ekibimizin tercihi." ifadelerini kullandı.

''100 MİLYON STERLİNDEN FAZLA PARA HARCADIK''

Hull City için 100 milyon sterlinden fazla para harcadıklarını belirten Acun Ilıcalı'nın diğer sözleri şu şekilde:

"Bu kulüp için 100 milyon sterlinden fazla para harcadık ve eğer yükselmeseydik, hiçbir para alamazdık ve bu kulübe olan sevgimizi ve odağımızı korumak için harcamaya devam ederdik."

"Finansal işlemlerimiz açısından, finans ekibime saygı duyuyorum ve taraftarlardan da rahat olmalarını ve bize inanmalarını rica ediyorum. Bu kulübü daha güçlü kılmak için bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz."

"Takıma en kısa sürede daha fazla para harcamak istiyoruz ve bu tür bir desteğe ihtiyacımız vardı, sanırım mali işlerden sorumlu arkadaşlarımız da bunu sağladı."