Acun Ilıcalı kabul etti: Hull City'nin rakibi Konyaspor oldu
Slovenya'da kamp yapan Konyaspor, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yle hazırlık maçı yapacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'ya giden Konyaspor, 30 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak. Burada 4 hazırlık maçına çıkacak olan yeşil-beyazlılar tanıdık bir rakiple karşı karşıya gelecek.
HULL CITY'YLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR
Konyaspor yönetimi hazırlık maçı yapmak için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City'yle anlaşmaya vardı.
Taraflar 25 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 18.30'da başlayacak mücadele Radomlje Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇ PROGRAMI
15 Temmuz 2026 Çarşamba – 18.30 (TSİ)
Tümosan Konyaspor – Zorya Luhansk (UKRAYNA)
Kidričevo Stadyumu
18 Temmuz 2026 Cumartesi – 18.30 (TSİ)
Tümosan Konyaspor – ZTE FC (MACARİSTAN)
Kidričevo Stadyumu
25 Temmuz 2026 Cumartesi – 18.30 (TSİ)
Tümosan Konyaspor – Hull City AFC (İNGİLTERE)
Radomljce Stadyumu
29 Temmuz 2026 Çarşamba – 19.00 (TSİ)
Tümosan Konyaspor – Al Ittihad Kalba (BAE)
Kidričevo Stadyumu