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Halk TV Spor Acun Ilıcalı kabul etti: Hull City'nin rakibi Konyaspor oldu

Acun Ilıcalı kabul etti: Hull City'nin rakibi Konyaspor oldu

Slovenya'da kamp yapan Konyaspor, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yle hazırlık maçı yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı kabul etti: Hull City'nin rakibi Konyaspor oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'ya giden Konyaspor, 30 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak. Burada 4 hazırlık maçına çıkacak olan yeşil-beyazlılar tanıdık bir rakiple karşı karşıya gelecek.

HULL CITY'YLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR

Konyaspor yönetimi hazırlık maçı yapmak için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City'yle anlaşmaya vardı.

Taraflar 25 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 18.30'da başlayacak mücadele Radomlje Stadyumu'nda oynanacak.

Acun Ilıcalı kabul etti: Hull City'nin rakibi Konyaspor oldu - Resim : 1

MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz 2026 Çarşamba – 18.30 (TSİ)

Tümosan Konyaspor – Zorya Luhansk (UKRAYNA)

Kidričevo Stadyumu

18 Temmuz 2026 Cumartesi – 18.30 (TSİ)

Tümosan Konyaspor – ZTE FC (MACARİSTAN)

Kidričevo Stadyumu

25 Temmuz 2026 Cumartesi – 18.30 (TSİ)

Tümosan Konyaspor – Hull City AFC (İNGİLTERE)

Radomljce Stadyumu

29 Temmuz 2026 Çarşamba – 19.00 (TSİ)

Tümosan Konyaspor – Al Ittihad Kalba (BAE)

Kidričevo Stadyumu

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hull City Acun Ilıcalı Konyaspor
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