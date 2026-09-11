3 oldu: Defne Kurt'tan bir altın madalya daha

Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazandı.

Kadınlar 100 metre kelebek S10 kategorisi finalinde yarışan Defne, finalde 1,03,98'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci oldu ve şampiyonada üçüncü altın madalyasını elde etti.

Erkekler 100 metre serbest S8 finalinde mücadele eden Turgut Aslan Yaraman da 58,07'lik derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.

DEFNE KURT: REKOR İSTİYORDUM

Defne Kurt, final yarışının ardından, "Birinci oldum. İstiklal Marşımızı okutacağımız için mutluyum ama kendi istediğim dereceye gelemedim. Rekor istiyordum. Son kolda nefes almamam gerekiyordu niye aldım bilmiyorum. Bir dahakine bu rekoru da kıracağım. Rekoru kırmıştım. Sonrasında başka bir yüzücü rekoru kırdı. Aramızda bir hesaplaşma var. Bu nedenden dolayı tam mutlu değilim" dedi.

eden Defne, iki yarışı daha olduğunu ve onları da atlatarak altın madalyaya ulaşmak istediğini belirtti.

Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, dördüncü günün sonunda 6 altın, 5 gümüş toplamda 11 madalya elde etti. (AA)