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Defne Kurt Avrupa Şampiyonu oldu

Milli sporcumuz Defne Kurt, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Defne Kurt Avrupa Şampiyonu oldu

Milli sporcumuz Defne Kurt, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda para yüzme kadınlar 50 metre serbest finalinde birinci oldu.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

"HEDEFİM DÜNYA REKORUYDU"

Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım." dedi.
Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.
Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avrupa Şampiyonası Kocaeli
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