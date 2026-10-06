3 maçta 5 puan alan teknik direktörü başarısız diye yolladılar: Yerine gelen 1 puanda kaldı

Yeni sezonun ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan alan teknik direktörü "Başarısız" dilerek yolladılar. Yerine gelen 2 maçta 1 puanda kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor ligde yeni sezona teknik direktör Gürses Kılıç yönetiminde başladı.

Sarı yeşili ekip Gürses Kılıç yönetiminde 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik'le 5 puan aldı. Ancak başarısız diye gönderildi.

Yönetim, Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

YERİNE GELEN 2 MAÇTA 1 PUANDA KALDI

Şanlıurfaspor yönetimi Gürses Kılıç'ın yerine teknik direktörlük görevine Ahmet Yıldırım’ı getirdi. Ancak Yıldırım'la işler daha kötüye gitti.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Şanlıurfaspor, 5 hafta sonunda 6 puan toplayabildi. Alınan sonuçların ardından Şanlıurfaspor ile lider Muşspor arasındaki puan farkı 7’ye çıktı.

Urfanatik'teki habere göre; Ahmet Yıldırım, Şanlıurfaspor’un başında çıktığı ikinci lig maçını da kazanamadı. Yıldırım yönetimindeki Şanlıurfaspor, ilk maçında deplasmanda Aliağa FK’ya 2-1 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında ise Gebzespor ile 1-1 berabere kaldı. Yıldırım yönetiminde 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Şanlıurfaspor, yalnızca 1 puan toplayabildi.