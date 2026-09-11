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Halk TV Spor 2 saat süren İsmail Kartal Oğuz Çetin görüşmesi sona erdi: Fenerbahçe kararı açıklayacak

2 saat süren İsmail Kartal Oğuz Çetin görüşmesi sona erdi: Fenerbahçe kararı açıklayacak

Fenerbahçe'den istifa etme kararı alan teknik direktör İsmail Kartal ve futbol direktörü Oğuz Çetin arasında 2 saatlik görüşme gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin çıkan kararı resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
2 saat süren İsmail Kartal Oğuz Çetin görüşmesi sona erdi: Fenerbahçe kararı açıklayacak
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbol direktörü Oğuz Çetin arasındaki görüşme sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün akşam oynanan Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemiş ve Kartal’ın görevinin başında olduğunu belirtti.

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Ancak İsmail Kartal, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı. Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal’ın bulunduğu Anadolu Kavağı’na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden çıkan sonuç ise kulüp tarafından açıklanacak.

TARAFTARDAN DESTEK

İsmail Kartal’ın evinin önüne gelen taraftarlar, deneyimli teknik adama destek verdi. Kartal’ın görevden ayrılmamasını isteyen taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarda bulunurken, İsmail Kartal’ın fotoğrafının olduğu ‘Fenerbahçe’nin çocuğu’ pankartı açıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe
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