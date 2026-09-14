2 haftada 7 gol yiyerek 2 yenilgi aldı "Takımımın mücadele gücünden memnunum" dedi

Gençlerbirliği, son 2 maçta 7 gol yedi.

Geçen hafta Trabzonspor'a 5-0 yenilen kırmızı siyahlı takım, bu hafta ise kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Üst üste 2. maçını da kaybeden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise "Takımımın mücadele gücünden memnunum" dedi.

"DRAMATİK BİR MAÇ OLDU"

Diyadin, Kasımpaşa maçından sonra şu ifadeleri kullandı:

"Biz oyuna gayet iyi başladık. Geçişlerde de başarılıydık ancak sonlandırmada sıkıntılarımız oldu. 1-0 öne geçtik ve oyunun gidişatı tamamen bizim lehimizeydi.

İkinci yarıda Kasımpaşa biraz daha gelmeye başladı. Değişikliklerle beraber orta sahayı da kilitledik. 2-0'ı yapmamamız için hiçbir neden yoktu. Birçok atağı golle sonuçlandıramadık. Bunun neticesinde akan oyunda olmayan uzun bir topla özellikle en başarılı olduğumuz bölge olan savunmada yaptığımız bireysel hatayla beraberliği getirdik. Sonrasında yine pozisyonlar bulduk. Son saniyelerde dramatik bir maç oldu. Tamamen hak ettiğimiz bir maçı kendi ellerimizle vermiş olduk.

Traore'nin sakatlığı nedeniyle oyundan çıkması bizi etkiledi. Buna rağmen 1-1'den sonra ceza sahası içinde birçok pozisyon bulduk. Son dokunuşlar ve final pasları en önemli eksiklerimizden biri. Gouveia'nın çok iyi bir şutu vardı, kaleci çıkardı. Çok rahat 2-0, 3-0 yapabileceğimiz bir maçı son saniyelerde yediğimiz golle kaybettik.

Takımın mücadele gücünden memnunum. Bazen zorunlu tercihler yapabiliyoruz. Traore'nin sakatlığı da bizi etkiledi. Elimizdeki oyuncu grubundaki herkesin kapasitesi ölçüsünde iyi niyetle her şeyini verdiğini düşünüyorum."