5-0 yenilerek hezimeti yaşadılar! "Yükselişe geçeceğimizden şüphem yok" dedi

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda hezimeti yaşadı. Başakşehir, Amedspor'a 5-0 mağlup oldu. İlk yarının son anlarında Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 mağlup giren Başakşehir, ikinci yarıda ise dağıldı.

Golleri Orban (Dk. 52, Dk. 56, Dk. 75) ve Diagne (Dk. 84) attı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, açıklamalarda bulundu.

"YÜKSELİŞE GEÇECEĞİMİZDEN ŞÜPHEM YOK"

Benstead, skorun maçın hikayesini anlattığını belirterek şunları söyledi:

"Ceza sahasında savunma yapma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. En iyi seviyemizde değildik bugün. Ben kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar.

Tekrar yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." (AA)