Yusuf Tekin'in 'uydurma' dediği sıfatın ihalesine il milli eğitim müdürlüğü çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında, “Ücretli öğretmenlik diye bir şey yok. Bu uydurma bir kavram. Ne bizim sistemimizde ne mevzuatımızda ne kanunumuzda böyle bir şey yok” dese de bu sözlerinden bir yıl sonra Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Ücretli Öğretmen Hizmet Alımı” adıyla ihaleye çıktı.

Asım Kocabıyık Anaokulu Çocuk Kulübünde beş kişinin çalıştırılması için düzenlenen ihale, 1 milyon 851 bin lira karşılığında Klas Global İnşaat Yemekçilik şirketine verildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda çalıştırılmak üzere beş kişilik “ücretli öğretmen hizmet alımı” ihalesi düzenledi. 1 milyon 851 bin liralık ihale, önceki yıl da aynı işi alan şirkete verildi.

AKP iktidarı döneminde öğretmenler; kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere farklı çalışma modellerine ayrıldı.

Bu tartışmalar sürerken Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir anaokulu için hizmet alımı yoluyla öğretmen çalıştırmak üzere ihale düzenlediği ortaya çıktı.

BEŞ KİŞİ İHALEYLE ALINACAK

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 7 Ağustos 2026’da “Ücretli Öğretmen Hizmet Alımı” adıyla ihale yaptı. Pazarlık usulünün 21/f bendi kapsamında gerçekleştirilen ihalenin belgelerinde, Asım Kocabıyık Anaokulu Çocuk Kulübünde görevlendirilmek üzere beş kişinin çalıştırılacağı belirtildi.

İhaleye iki şirket davet edildi ancak yalnızca bir şirket teklif sundu. Klas Global İnşaat Yemekçilik ile 19 Ağustos 2026’da 1 milyon 851 bin liralık sözleşme imzalandı.

Müdürlüğün 2025 yılında da benzer bir ihale yaptığı belirlendi. 2 Eylül 2025 tarihli ihaleyi de aynı şirket kazandı.

TOPLAM 900 SAAT ÇALIŞACAKLAR

İhale dosyasına göre görevlendirilecek kişiler, günde beş saat olmak üzere toplam 900 saat çalışacak. Ödenecek ücretin hesabında brüt asgari ücret üzerinden yüzde 114,28 oranında maaş farkı uygulanacağı bildirildi.

Çalışanlar, çocuk kulübü sınıflarındaki eğitim ve bakım hizmetlerinden sorumlu olacak. Çocukların öz bakım süreçlerini takip edecek, yemek saatlerinde öğrencilere eşlik edecek ve okul yönetiminin sevk ve idaresinde görev yapacak.

MÜDÜRLÜKTEN “SEHVEN YAZILDI” SAVUNMASI

Müdürlük kaynakları, ihale belgelerine “ücretli öğretmen” ifadesinin yanlışlıkla yazıldığını savundu. İhalenin aslında “usta öğretici” hizmeti almak amacıyla düzenlendiği ileri sürüldü.

Eğitimciler ise usta öğreticilerin de ihale yoluyla istihdam edilmesinin bilinen bir örneği bulunmadığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.