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Yusuf Tekin binlerce öğretmene kapıları kapattı: Para yokmuş

Yusuf Tekin kadro bekleyen binlerce ücretli öğretmene kapıları kapattı. Kadro atamasının personel rejimi, mevzuat, kadro ihdası ve kamu istihdam politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifaden eden Tekin'e göre para yokmuş.

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Yusuf Tekin binlerce öğretmene kapıları kapattı: Para yokmuş
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yıllardır kadro ataması bekleyen ücretli öğretmenlere ilişkin Meclis'teki soru önergesine verdiği yanıtta, ders saati karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin doğrudan kadrolu olarak atanmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Gerekçelerini de sıralayan Tekin, bütçe yetersizliğine işaret etti.

YUSUF TEKİN BİNLERCE ÖĞRETMENE KAPILARI KAPATTI

Türkiye'de binlerce ücretli öğretmen, girdikleri ders saati üzerinden ücret alırken sabit maaş ve kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu statüden yararlanamıyor. Ücretli öğretmenlerin kadro beklentisine ilişkin Bakan Tekin'den ise olumlu bir yanıt gelmedi.

Yusuf Tekin binlerce öğretmene kapıları kapattı: Para yokmuş - Resim : 1

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanmasının ilgili mevzuat, norm kadro durumu, atama takvimi ve alan bazlı ihtiyaçlar dikkate alınarak yürütüldüğünü belirtti.

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Bakan Tekin, 2016'dan itibaren öğretmen ihtiyacının sözleşmeli öğretmen istihdamı yoluyla karşılandığını ifade etti. Ücretli öğretmenlerin kadro beklentisine ilişkin tartışmaya son noktayı şu ifadelerle koydu:

Yusuf Tekin binlerce öğretmene kapıları kapattı: Para yokmuş - Resim : 3

“Mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda ders saati karşılığı görevlendirilenlerin doğrudan kadrolu öğretmen olarak atanması mümkün bulunmamaktadır.”

PARA YOKMUŞ

Tekin'in yanıtına göre ders saati karşılığı görevlendirmeler, aylıksız izinli veya raporlu öğretmenler ile ilgili atama döneminde atama yapılamayan öğretmen kadrolarının yerine, kısa ve belirli süreler için yapılıyor.

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Bakanlık, ders saati karşılığı görevlendirmenin zorunlu hallerde ve geçici olarak başvurulan bir yöntem olduğunu savundu. Bu kapsamda ücretli öğretmenlere yapılacak ödemelerin de fiilen yerine getirilen ders görevi esas alınarak ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Yusuf Tekin binlerce öğretmene kapıları kapattı: Para yokmuş - Resim : 5

Yanıtta, ders saati karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin sosyal güvenlik işlemlerinin de fiilen yerine getirilen ders saati ve yapılan ödeme üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

Bu öğretmenlerin tazminat, iş güvencesi veya kadrolu statüye geçirilmesi gibi konuların ise personel rejimi, ilgili mevzuat, kadro ihdası, bütçe imkanları ve kamu istihdam politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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