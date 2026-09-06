YENİ Parti'den iktidarın açıkladığı OVP'ye tepki: Şatafattan taviz vermeyenlerin vaatleri kısa vadeli oldu

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 28,4'e çıkarıldığı Orta Vadeli Program'a (OVP) tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Emir, iktidarın vatandaşa tasarruf çağrısı yaparken kendi harcamalarında herhangi bir kesintiye gitmediğine dikkati çekti.

"SARAY’IN EMEKÇİYİ EZME VE HALKI YOKSULLAŞTIRMA BELGESİ"

"Vatandaşa “Kemer sık" deyip şatafattan taviz vermeyenlerin vaatleri kısa vadeli oldu." diyen Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'ye yönelik şu değerlendirmede bulundu:

"2023’te "Enflasyonu düşürüyoruz" masalıyla faturayı emekçiye kestiniz. 2026 hedefi %16 dediniz, %28,4’e fırlattınız. Ortada tutan tek bir tahmin, çökmeyen tek bir veri yok. Açıkladığınız bu metin bir Orta Vadeli Program değil; Saray’ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi! Bu enkazın hesabını sandıkta vereceksiniz!"