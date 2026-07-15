'Yeni partide olmayacak' iddiasına Umut Akdoğan'dan açıklama

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, kurulmasına artık kesin gözüyle bakılan Özgür Özel'in yeni partisi ile ilgili bir kulis bilgisi paylaşmıştı. Saymaz'ın bu kulis bilgisinin ardından Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan yeni parti açıklaması geldi.

AKDOĞAN'DAN KULİS BİLGİSİNE YANIT GELDİ

Saymaz'ın bu paylaşımının ardından CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı yeniden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim kurultayından sonra kendi isteğimle hiçbir kurulda ve TBMM‘de görev almadım.

Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim.

Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter."

Kurulacak partinin adının "Yeni Parti" olacağını ve partide Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarından Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in yer almayacağını söyleyen Saymaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özgür Özel’in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan isim: Yeni Parti. Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta verilecek. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer’in Yeni Parti’de görev almayacağı ifade ediliyor."