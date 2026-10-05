YENİ Parti üyeleri siyasetteki ezberleri bozdu: Şaşırtan dağılım

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gün Doğarken programına konuk olan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin üye yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabat, yeni partiye yönelik ilginin sokakta da görüldüğünü belirterek, üye sayısının geçen hafta itibarıyla 720 bin civarında olduğunu söyledi.

Karabat, partiye üye olan vatandaşlara ilişkin bilgi de verdi. Karabat, 190 bin kişinin daha önce hiçbir siyasi partiye üye olmadığını belirterek, "Ayrıca 240 bin civarındaki de daha önce bizim geldiğimiz partiye üye olmamış üyeler. Dolayısıyla yeni partinin üye yapısı, üçte biri daha önce bizim geldiğimiz partiye üye olmamış üyelerden oluşuyor" dedi.

“VATANDAŞLARIN KURDUĞU BİR PARTİDİR”

Karabat, partinin yalnızca CHP’den ayrılanların kurduğu bir yapı olarak değerlendirilmesini doğru bulmadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Vatandaştan gördüğümüz teveccüh de, ben sokaklarda görüyorum, yeni partiye ilişkin gerçekten büyük umut var. Zaten üye yapısından da belli oluyor. Bakın 720 bin civarında üyemiz var geçen hafta itibariyle. Bu 720 bin üyenin 190 bin civarındaki, dikkat çekerek söylüyorum, daha önce hiçbir siyasi partiye üye olmamış üyeler. Bu ne demektir? Büyük teveccüh var. Ayrıca 240 bin civarındaki de daha önce bizim geldiğimiz partiye üye olmamış üyeler. Dolayısıyla yeni partinin üye yapısı, üçte biri daha önce bizim geldiğimiz partiye üye olmamış üyelerden oluşuyor. Ve bizi sadece CHP'den ayrılanların kurduğu bir parti olarak nitelendirmelerini doğru bulmuyoruz biz. Vatandaşların ve yurttaşların kurduğu bir partidir yeni parti. Adını milletin koyduğu bir partidir. Dolayısıyla ciddi bir vatandaş teveccühü var, üye yapısından da ortaya çıkıyor."