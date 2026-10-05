İBB AKP'ye böyle mi geçecek? Özgür Karabat 'tanık var' deyip tehdidi anlattı

İstanbul'daki belediyelerden transferler ve operasyonların ardından iktidarın adım adım İBB yönetimini ele almaya çalıştığı iddia edildi. Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gün Doğarken programına katılan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da İBB Meclisi üzerinden bir süreç işletildiğini öne sürdü. Karabat, bazı meclis üyelerine “AKP’ye geçersen dosyan kapanır” denildiğini belirterek savcılara çağrı yaptı.

“TEHDİT, TRANSFER, TUTUKLAMA İŞİ DEVAM EDİYOR”

Karabat, İBB Meclisi’nde CHP grubu ile AKP-Cumhur İttifakı grubu arasındaki farkın 12’ye kadar indiğini söyledi. Bu sürecin yalnızca belediyelere yönelik operasyonlarla açıklanamayacağını belirten Karabat, şunları söyledi:

“Yani 50'nin üzerindeydi. 50'nin üzerindeydi. Bunu son zamanlarda, bakın görmediğiniz bir şeyi kamuoyuyla paylaşmak isterim. Sadece belediye operasyonlarıyla teker teker azalan bir şey değil. Yine 'tehdit, transfer, tutuklama' işi devam ediyor.”

“AKP’YE GEÇERSEN DOSYAN KAPANIR”

Karabat, bazı İBB Meclis üyelerine baskı yapıldığını ileri sürdü. Bu baskıların yalnızca telefonla değil, evlere gidilerek de yapıldığını savundu.

Karabat, iddiasını şu sözlerle anlattı:

“Büyükşehir belediye meclis üyeleri üzerinde kendini AKP adına görevli sayanlar, kendini savcılarla ilişkili görenler, bazı belediye meclis üyelerimize giderek, bakın önemli bir şey söylüyorum, giderek ve tanıklı söylüyorum.

Gidiyorlar, diyorlar ki "Seni alabilirler." Belediye meclis üyesine, belediye başkanı değil. "Ben savcıyla konuşurum, AKP'ye geçersen seninle ilgili dosya kapanır." Böyle bir hukuk sistemi olamaz! Bir adamın suçu varsa AKP'ye geçme karşılığında kapatılabilir mi? Bir insanın suçu varsa... Ama şu anda insanlar evlerine, bakın sadece telefonla demiyorum ha, evlerine kadar giderek bu tehditleri alıyorlar, belediye meclis üyeleri.”

SAVCILARA ÇAĞRI YAPTI

Karabat, bazı kişilerin savcıların adını kullanarak belediye meclis üyelerini tehdit ettiğini öne sürdü. Savcılara seslenen Karabat, şu ifadeleri kullandı:

“Ve bunu bazı savcılar adına yapan AKP'liler ya da Cumhur İttifakı taraftarları var. Şimdi ben o savcılara buradan sesleniyorum: Sizin adınıza hareket eden kişileri tanıyor musunuz?

Bakın, takip edin ve işlem yapın. Sizin adınıza milleti tehdit ediyorlar! Bir soruşturma varsa AKP'ye geçme karşılığında kapatılabilir mi? Bunu buradan aleni olarak söylüyorum, bu tehdit yapılıyor.”

“İBB MECLİS ÜYELERİNE YAPILIYOR”

Deniz Bayramoğlu’nun “İBB Meclis üyelerine mi?” sorusu üzerine Karabat, iddialarını netleştirdi:

“İBB Meclis üyelerine yapılıyor. Dolayısıyla "tehdit et, transfer et ya da tutukla" denkleminde insanlar bırakılıyor. Türk demokrasisi için ayıptır bu.”

Karabat, İBB’nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek belediyenin kamu borçlarını kapattığını, öğrencilere burs verdiğini ve ekim ayında yeni açılışlar yapılacağını söyledi. Karabat, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu için ilk TBM’nin bu ay ineceğini de açıkladı.