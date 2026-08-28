YENİ Parti tabelayı astı geri sayımı başlattı! Her şey halkın bağışlarıyla oldu

YENİ Parti’nin Ankara’daki dört katlı genel merkez binasında hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Bağışlarla hazırlanan bina, 31 Ağustos’ta yapılacak toplantılarla resmen faaliyete geçecek.

YENİ Parti’nin Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan yeni genel merkez binasına parti logosu asıldı. Kurmaylar ve parti personeli, 30 Ağustos’ta dört katlı binaya taşınacak.

Genel merkez, 31 Ağustos’ta Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında düzenlenecek toplantılarla faaliyete geçecek. Binada Parti Meclisi, Kurucular Kurulu ve kapalı grup toplantıları yapılacak.

HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, binadaki çalışmalara ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı.

Ceylan, binayı 5 Ağustos’ta teslim aldıklarını ve hemen ardından tadilata başladıklarını belirterek şunları söyledi:

“5 Ağustos’ta aldık binamızı. Ondan sonra tadilat sürecine başladık. Bakımı, odaların tadilatı, asansördür, elektriktir hepsiyle ilgili bildiğiniz inşaat işleriyle burada uğraşıp bunların hazırlanmasıyla uğraştık. Şimdi son noktaya geldik. Pazar günü Sayın Genel Başkanımız buraya gelecek ve burada artık parti faaliyete geçmeye başlayacak. 31 Ağustos'ta da ilk toplantımızla PM üyelerimize kapımızı açacağız. Sonra bir dizi toplantıyla; önce MYK sonrasında da il başkanları toplantımızda artık vücuda kavuşmuş, ete kemiğe kavuşmuş şekilde Genel Merkezimiz faaliyetlerine başlamış olacak.”

"GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYİ HALKIMIZIN BAĞIŞLARIYLA YAPTIK"

Ceylan, 29 Temmuz’da başlatılan bağış kampanyasına ilginin sürdüğünü söyledi. Genel merkezin hazırlanmasında bağışların ve üyelik aidatlarının kullanıldığını belirten Ceylan, harcamaların çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

Ceylan şöyle konuştu:

“Bağış kampanyası ilk günden itibaren ilgi görerek halkımızın desteğiyle devam ediyor. Bu gördüğünüz her şeyi halkımızın bağışlarıyla yaptık. Kılı kırk yararak, onların verdiği bize emaneti en iyi şekilde koruyarak ve savunarak, çok ince eleyip sık dokuyarak, bu harcamaları yaparak, halkımıza layık bir genel merkez, partimize layık bir genel merkez yapmaya çalıştık. Hala devam ediyor bağışları. Sağ olsunlar, halkımız bize hala destek olmaya devam ediyor. Bir yandan üye kayıtları da açıldı. Oradan da giriş aidatı olarak gelir elde ediyoruz. Ben zaten düzenli periyotlarla bunları açıklıyorum şeffaf bir şekilde. Şu anda yapım aşamasında olduğu için giderleri açıklamak çok gerçekçi olmaz. Hepsi bittiğinden ‘Şu kadar genel merkezimizin maliyeti, şu kadar masrafımız oldu’ diye onların da açıklamasını yapacağız. Şeffaf bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. Halkımıza aldığımız bağışların hesabını da net bir şekilde vereceğiz.”

PARTİ OTOBÜSÜ YOLA ÇIKIYOR

Özgür Ceylan, partinin siyasi çalışmalarını ağırlıklı olarak sahada sürdüreceğini belirtti. Parti otobüsünün temin edildiğini aktaran Ceylan, Özgür Özel’in Kocaeli ve Kayseri ziyaretleriyle yurt gezilerine başlayacağını söyledi.

Ceylan şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset merkezlerde yapılmıyor. Siyaset salonlarda yapılmıyor. Halkın içinde yapılıyor. Bunun da en güzel örneği Genel Başkanımızdır. Şimdi parti otobüsümüzü de temin ettik. Onunla başlıyor Kocaeli ve Kayseri var. Yarından itibaren şu an otobüsümüz de yola çıkacak. Daha fazla sahada olmaya devam edecek. Bir dönem tabii ki bu kuruluş, butlan… O süreçlerden dolayı bir dönem geçirdik. Yine Genel Başkanımız halkın içerisinde olmaya gayret etti. Yeri geldiğinde bir limon kasasına çıktı, yeri geldiğinde masanın üstünde bunları yaptı ama tabii kuruluş, bu işlemler zamanımızı aldı, ilgi alaka ilgilenmesi gereken konular bizlerin de onun da. Bundan sonrasında daha rahat bir şekilde halkın içerisinde siyasete devam edecek.”

BAĞILAR 500 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de genel merkez binasının bir aydan kısa sürede hazırlandığını açıkladı.

Çakırözer, bağışlar ve üyelik aidatlarından elde edilen gelirin ilk ayın sonunda yaklaşık 500 milyon liraya ulaştığını söyledi. Partinin 26 Ağustos’a kadar 503 bin üye kaydettiğini belirten Çakırözer, bu sayının daha sonra 565 bini geçtiğini ve 600 bine yaklaştığını aktardı.

Çakırözer şöyle konuştu:

“Çok heyecanlıyız. Özgür Başkanımız ve arkadaşları burayı gerçekten çok kısa sürede, bir ay dolmadan hazır ettiler Genel Başkanımız için, bizler için ve tabii ki üyelerimiz için, yol arkadaşlarımız için. Milletimizin bütçesini verdiği, büyüttüğü, yolunu açtığı partimizde büyük bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Hem bağışlar hem üye aidatlarıyla tam bir ayın sonunda yaklaşık 500 milyon liraya ulaşmıştık. Öte taraftan üyelik konusunda biliyorsunuz 26 Ağustos'a kadar bir çağrı yapmıştık. Orada da önceki gün açıklanan 503 bindi. Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ensar Bey'e sorduğumuzda, dün akşam 565 bini geçtiğimizi, şu anda da 600 bine hızla yaklaşmakta olduğumuzu söyledi. Çok heyecanlıyız. Milletimizin böylesine teveccüh göstermesi, hem katılması hem sorumluluk alması hem bizimle kol kola girip yürüyor olması, iktidar ortaklığını da yapması, yani sadece bir imza atmak, bağış yapmak değil, aynı zamanda da Türkiye'de bu iktidar yolculuğunun sorumluluğunu alıyor olmasından çok büyük heyecan duyuyoruz. İşte bugünkü heyecanımız, YENİ Parti Genel Merkez yazımız asıldı. Az sonra bina giydirmeleri asılacak. Sadece bizler değil; örgütümüz, milletvekillerimiz, bizi arayan il başkanlarımız hepsi heyecanlı. PM, ilk toplantısını burada 31 Ağustos'ta yapacak. İl başkanları gelecek, ilk toplantılarını yapacak. Ve kapılarımız gördüğünüz gibi artık hazırlandı, danışması hazırlandı, halkla ilişkileri hazırlandı. Otobüsümüz hazır. Çok kısa sürede, inanılmaz hızla otobüsümüzü yine bağışlarla bünyemize kattık. Genel Başkanımıza yurt gezilerinde vatandaşlar söylüyordu, teyzeler ‘Sana otobüs alalım, yardım edelim’ diye. ‘Milletimiz sağ olsun’ dediğimiz, ‘O teyzemiz sağ olsun’ dediğimiz o bağışlarla yola çıktık. Umuyoruz, inanıyoruz, kararlıyız; milletimizle birlikte yürüdüğümüz bu yolda iktidara ulaşacağımıza inanıyoruz. Milletimiz bizden iktidar bekliyor. Sadece beklemiyor, aynı zamanda bu yolculuğa ortak oluyor.”

90 MİLLETVEKİLİ SAHAYA İNİYOR

YENİ Parti’nin 90 milletvekili, eylül ayında Türkiye genelinde saha çalışması yapacak. Milletvekilleri parti politikalarını anlatacak, il ve ilçe kongrelerine katılacak.

Özgür Özel’in ilk olarak Kocaeli ve Kayseri’ye gideceğini belirten Çakırözer, saha programına ilişkin şunları söyledi:

“Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda Grup Başkanvekillerimiz ve MYK'dan ilgili arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar. Genel Başkanımız yarın Kocaeli, sonrasında da cumartesi günü Kayseri’de olacak. Ondan sonra da yine bu yurt gezilerini sürdürecek ama aynı zamanda milletvekilleri de Türkiye'nin dört bir yanında görevlendirmelerle YENİ Parti’yi, YENİ Parti’nin ilkelerini, önceliklerini, yeni nesil siyaseti ve milletimizin, yurttaşların YENİ Parti’de neyi göreceğini, neyi birlikte yapacağımızı, Türkiye'yi nasıl değiştireceğimizi, Türkiye'yi nasıl demokrasiye, hukuk devletine, zenginleşen, üreten ama bu zenginliği halkça paylaşan bir ülkeye çevireceğimizi, iç politikada olsun, dış politikada olsun, eğitimde, sağlıkta, tarımda; her alanda Türkiye'yi nasıl olması gerektiği yere en kısa sürede çıkaracağımızın yol haritasını, projelerini bizlerden duyacak. Bunun için biz sahaya yayılacağız. Aynı zamanda ilçe kongrelerimiz, il kongrelerimiz yapılacak. Onlara katılacağız. Oralarda da yine bu coşkuyu, bu heyecanı örgütümüzle, yurttaşlarımızla paylaşarak iktidar umudunu tüm Türkiye'de büyüteceğiz.”