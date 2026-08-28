Bu pazar seçim olsa... Beyoğlu anket sonuçları açıklandı

Türkiye'nin Veri Haritası Temmuz 2026 raporuyla Beyoğlu ve İstanbul 2. Bölge'deki son tablo ortaya çıktı. Ankete göre YENİ Parti yüzde 36,2 ile zirveye otururken AKP yüzde 34,3 ile ikinci sırada yer aldı.

Veri Analisti Murat Kızılboğa tarafından kamuoyuyla paylaşılan "Türkiye'nin Veri Haritası" Temmuz Raporu sonuçlarına göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seçmenin nabzı tutuldu. Ankette yer alan "Bu pazar genel seçim olsa..." sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

TÜRKİYE'NİN VERİ HARİTASI • TEMMUZ 2026 BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA: BEYOĞLU YENİ Parti %36,2 AKP %34,3 DEM Parti %12,4 MHP %4,3 İYİ Parti %3,0 TİP %2,8 ZP (Zafer Partisi) %2,6 Diğerleri %4,4 Kaynak: Veri Analisti Murat Kızılboğa / Türkiye'nin Veri Haritası

Paylaşılan veriler, YENİ Parti'nin %36,2 ile Beyoğlu'nda birinci parti konumuna yükseldiğini, AKP'nin ise %34,3 ile ikinci sırada yer aldığını ortaya koydu.

14 MAYIS VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMA: OYLARDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Temmuz 2026 anket sonuçları ile 14 Mayıs seçim sonuçları karşılaştırıldığında partilerin oy oranlarındaki değişim belirginleşti: