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Halk TV Türkiye Bu pazar seçim olsa... Beyoğlu anket sonuçları açıklandı

Bu pazar seçim olsa... Beyoğlu anket sonuçları açıklandı

Türkiye'nin Veri Haritası Temmuz 2026 raporuyla Beyoğlu ve İstanbul 2. Bölge'deki son tablo ortaya çıktı. Ankete göre YENİ Parti yüzde 36,2 ile zirveye otururken AKP yüzde 34,3 ile ikinci sırada yer aldı. İşte değişen milletvekili dağılımı.

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Bu pazar seçim olsa... Beyoğlu anket sonuçları açıklandı

Türkiye'nin Veri Haritası Temmuz 2026 raporuyla Beyoğlu ve İstanbul 2. Bölge'deki son tablo ortaya çıktı. Ankete göre YENİ Parti yüzde 36,2 ile zirveye otururken AKP yüzde 34,3 ile ikinci sırada yer aldı.

Veri Analisti Murat Kızılboğa tarafından kamuoyuyla paylaşılan "Türkiye'nin Veri Haritası" Temmuz Raporu sonuçlarına göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seçmenin nabzı tutuldu. Ankette yer alan "Bu pazar genel seçim olsa..." sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

TÜRKİYE'NİN VERİ HARİTASI • TEMMUZ 2026 BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA: BEYOĞLU
YENİ Parti %36,2
AKP %34,3
DEM Parti %12,4
MHP %4,3
İYİ Parti %3,0
TİP %2,8
ZP (Zafer Partisi) %2,6
Diğerleri %4,4
Kaynak: Veri Analisti Murat Kızılboğa / Türkiye'nin Veri Haritası

Paylaşılan veriler, YENİ Parti'nin %36,2 ile Beyoğlu'nda birinci parti konumuna yükseldiğini, AKP'nin ise %34,3 ile ikinci sırada yer aldığını ortaya koydu.

14 MAYIS VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMA: OYLARDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Temmuz 2026 anket sonuçları ile 14 Mayıs seçim sonuçları karşılaştırıldığında partilerin oy oranlarındaki değişim belirginleşti:

BEYOĞLU SEÇİM KARŞILAŞTIRMASI 14 MAYIS SONUÇLARI & TEMMUZ 2026 ANKETİ
Parti / İttifak 14 Mayıs (%) Temmuz 2026 (%) Değişim
AKP %38,17 %34,3 -3,87 puan
MHP %5,38 %4,3 -1,08 puan
DEM / Yeşil Sol %11,07 %12,4 +1,33 puan
İYİ Parti %7,63 %3,0 -4,63 puan
TİP %3,99 %2,8 -1,19 puan
Zafer Partisi %2,66 %2,6 -0,06 puan
Kaynak: 14 Mayıs Seçim Sonuçları & Veri Analisti Murat Kızılboğa / Türkiye'nin Veri Haritası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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