YENİ Parti MYK’sında gündem fon krizi: Yeni isim açıklaması gelmedi: Nedeni belli oldu

YENİ Parti MYK’sında fon krizi ele alındı. Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasının reddedilmesine tepki gösteren parti kurmayları, konuyu gündemde tutacaklarını ve bu hafta komisyonda sorularını yönelteceklerini belirtti.

YENİ Parti’nin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında fon krizi gündemin ilk sıralarında yer aldı. Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önerisinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösteren parti kurmayları, süreçte çifte standart uygulandığını belirtti. YENİ Parti, krizi Meclis gündeminde tutmaya devam edeceklerini açıkladı.

YENİ Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 11.00’de başlayan ve dört saati aşkın süren toplantıda fon krizi, kongre süreci ve kurultay hazırlıkları ele alındı.

MYK TOPLANTISINDA FON KRİZİ ÖNE ÇIKTI

Fon krizini Meclis’te gündemde tutmaya devam edeceklerini belirten YENİ Parti kurmayları, 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi”ne işaret ederek “Bu hafta mağdurların ödemesinin yapılmasıyla ilgili teklif gündeme gelecek. Orada da konuyu konuşacağız ve sorularımızı soracağız. İktidar krizi geçiştiriyor, soruşturulmasını istemiyor. Üstüne gideceğiz” dedi.

“ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR” TEPKİSİ

MYK'da, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in fon krizindeki 214 ismin açıklanmamasını lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi şeklinde gerekçelendirmesine de tepki gösterildi. Toplantıda, “Süreç hukuksuz yürütülüyor, çifte standart uygulanıyor. 'Lekelenmeme hakkı' deniyor, ama arkadaşlarımıza karşı işletilen yargı süreçlerinde lekelenmeme hakkı işletilmiyor” şeklinde değerlendirme yapıldığı öğrenildi. YENİ Parti’nin fon krizi için oluşturduğu kriz masası adına açıklamalar yapan İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin geçtiğimiz hafta perşembe günü, AKP’ye “pazartesi gününe kadar süre vermesi”nin ardından bugün yeni bir ismin açıklanmamasına ilişkin kurmaylar, “Önemli olan süreçten uzaklaşmamak. Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili süreci gündemden kaybettirmemek gerekiyor" yorumunu yaptı.

İL BAŞKANI ÖN SEÇİMLERİ BU HAFTA SONU

YENİ Parti’nin kongre takvimi doğrultusunda bu hafta sonu yapılacak il başkanı ön seçimleri de MYK’nın gündemi arasındaydı. Partinin 91 milletvekili, 17-18 Ekim’de yapılacak ön seçimleri illerinde takip edecek. Genel Başkan Özgür Özel’in de cumartesi günü Ankara’ya yakın iki ilde ön seçimleri takip etmesi, pazar günü ise kendi memleketi Manisa’da oy kullanacağı öğrenildi.

ÖZEL, İMAMOĞLU’NUN SAVUNMASINI TAKİP EDECEK

Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB Davası kapsamında bu hafta yapması beklenen savunmasını da Silivri’de takip edeceği öğrenildi. (ANKA)