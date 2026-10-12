YENİ Parti'nin İstanbul binası için kampanya: Dakikada bin liralık bağış yağmuru

Halk TV

YENİ Parti, 24 Temmuz’daki kuruluşunun ardından 81 ilde örgütlenmesini tamamladı. 24-27 Ekim tarihleri arasında il kongrelerini yapmayı planlayan YENİ Parti, İstanbul İl Başkanlığı binası için kampanya başlattı.

DAKİKADA BİN LİRA YATIRILDI

Halk TV'nin YENİ Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Özgür Çelik'in bağış kampanyasını duyurmasının ardından bir saat içinde paylaşılan hesaba dakikada bin liralık bağış yatırıldı.

"GÜCÜMÜZÜ SİZDEN ALIYORUZ"

YENİ Parti Kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il başkanlığı binası için desteği halktan aldıklarını kaydetti.

"Kıymetli İstanbullular, YENİ Parti'yi milletimiz kurdu. Adını milletimiz verdi, bütçesini de milletimiz oluşturuyor. YENİ Parti, kesintisiz direnişin ve onurlu demokrasi mücadelesinin kalbi İstanbul'da milletin iktidarını kurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Yeni ve özgür bir geleceğin eşiğindeyiz.

İstanbul İl Başkanlığımızı oluşturuyoruz. Gücümüzü bir avuç azınlıktan değil, adalet ve özgürlük isteyen sizlerden alıyoruz.

Güzel Türkiye'mizin büyük değişimi için sizleri YENİ Parti'mize omuz vermeye davet ediyoruz. Katılımcı, şeffaf ve çoğulcu yeni bir siyasi kültürü inşa etmek için desteklerinizi, bağışlarınızı bekliyoruz. Gelin bu onurlu yolda güçlerimizi birleştirelim. Gelin yeni bir geleceği tertemiz ellerimizle hep birlikte kuralım."