YENİ Parti İstanbul’da hedefi büyüttü: 'İlk yılımızda 500 bin üyeye ulaşacağız'

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul’daki üye sayısını birinci yılın sonunda 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Çelik, 15 gün içinde üye sayısının 100 binin üzerine çıktığını belirtirken, Kartal’da ise 3 bini aşkın üye bulunduğunu açıkladı.

YENİ Parti’nin İstanbul’daki ilçe başkanlığı açılışları devam ederken, Kartal İlçe Başkanlığı da düzenlenen törenle açıldı. Açılışa YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Cemal Enginyurt ve Ali Gökçek ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

KARTAL İLÇE BAŞKANLIĞI AÇILDI

Açılışta konuşan Ali Gökçek, YENİ Parti’ye yönelik desteğe dikkat çekti. Gökçek, şunları söyledi:

“Bu mücadelede ne zaman yanımıza baktıysak her seferinde bu yüzleri gördük ve bize gücü veren de zaten bu oldu. Bugün Kartal İlçe Başkanlığımızı açıyoruz ama öyle hafife almayın bu işi. Daha önce Türkiye’de bir siyasi parti daha yok ki kurulduğu gün ana muhalefet partisi olsun, ilçe başkanlarını da sokaklara sığmayacak şekilde açsın”

KARABAT: YENİ, ÇOK GÜZEL ŞEYLER DEMEK

Partinin ülke vizyonunu, sosyal adalet anlayışını ve Atatürk vurgusunu dile getiren Özgür Karabat, YENİ Parti’nin kalkınma ve eşitlik getireceğini ifade etti. İktidarın yönetim anlayışını eleştiren Karabat, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“YENİ demek, artık kalkınan bir ülke demek. YENİ demek, doldurulamayan beslenme çantalarının doldurulması demek. YENİ’nin iktidarında TOKİ’nin öğrencilerimize yurt, fakire, fukaraya ev yapması demek ve herkesin bir evinin, bir barkının, kış gününde giyecek bir parkası olsun demek. O yüzden YENİ bereket, mutluluk, kalkınmak demek.

YENİ, şüphesiz bu ülke sınırları içerisinde bir ve bütün olmak demek. Kardeşçe, özgürce, hürriyetin egemen olduğu; hakkın, hukukun üstün olduğu bir dünyada yaşamak demek. YENİ, çok güzel şeyler, her şeyin çok güzel olacağı bir ülke demek. YENİ, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olması, Özgür Özel’in liderliği demek.

Bu ülke çok büyük bir ülke. Topraklar, çok zengin ve bereketli topraklar. Bu devlet de büyük, bu millet de büyük ama ne yazık ki ne devlette itibar bıraktılar ne de millette hâl bıraktılar. Bu ülkede sadece bir şey istiyorlar. Bir kişiyi lider yapmak istiyorlar ve ‘dünya lideri’ diyorlar. Ben şimdi size bir şeyi söz vermek istiyorum. Biz milleti güçlü yapmak istiyoruz. Biz olacaksa bir lider, Türkiye’nin dünya lideri devleti olmasını istiyoruz. O yüzden bizde liderlik varsa elbette genel başkanımızı çok seviyoruz. Çok önemli bir genel başkan ama bizim ebedi bir tane liderimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk.”

"BİZİM EBEDİ BİR TANE LİDERİMİZ VAR. O DA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.”

Mevcut iktidarın ekonomi, kentsel dönüşüm ve emekli politikalarını sert bir dille eleştiren Gökan Zeybek, ülkenin her alanında reform yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Gökan Zeybek, iktidarı yollama kararlılıklarını şu ifadelerle aktardı:

“Başarılı yönettiğimiz her alanda olduğu gibi ülkeyi de iç güvenlikten dış politikaya, ekonomiden sağlığa, eğitimden tarıma, yerel yönetimlerden genel yönetime kadar reformlarla, çağdaş yönetim anlayışıyla geliyoruz. Sadece 7 ay içinde faizciye, tefeciye 1 trilyon 800 milyar lirayı gözünü kırpmadan veren bu kara düzene karşı İstanbul’da kentsel dönüşüm mağdurlarına 185 milyarı vermeyen, kentsel dönüşüme ilişkin katkı payını ortadan kaldıran bu iktidarı yerle bir yapmak için geliyoruz.

Köylünün ürettiğini kentlerde ucuza tüketemeyen, kalkınmada bölgesel eşitliği bir türlü sağlayamayan, emeklisine insanca yaşayacak bir ücreti vermekten mahrum bırakan bu iktidarı tümüyle tarihin kara sayfasına yollamak için geliyoruz.”

ÖZÇAĞDAŞ: YENİ PARTİ ADINI MİLLET VERDİ

Suat Özçağdaş ise Üsküdar Belediyesi’ndeki seçime ilişkin alınan yürütmeyi durdurma kararına tepki gösterdi. Özçağdaş, YENİ Parti’nin oluşum sürecine ve hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Uzun ince bir yolda yürümeye devam edeceğiz hep beraber, yanımızdakilerle, kenetlene kenetlene. Sağımıza baktığımızda, solumuza baktığımızda işte oradakilerin zulmüne karşı yan yana durduğumuzu, yoldaşlarımızla yürüdüğümüzü biliyor olacağız. YENİ Parti adını millet verdi. Coşkusunu sizler verdiniz. Katkıyı teyzeler verdi, amcalar verdi, gençler verdi. Hep beraber oldu. Şimdi bize düşen YENİ Parti’de gerçekten yeni bir siyaset yapmak, geçmişte yapamadıklarımızı daha iyi yapmak. Geçmişte kucaklayamadığımız varsa daha iyi kucaklamak, daha çok üretmek, daha çok bölüşmek, daha çok bu milletle paylaşmak ve en kısa sürede Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir çeyrek asırdır devam eden zulmünden kurtarmak. Bizim hedefimiz budur.”

ENGİNYURT: YOLDAŞINA ‘HIRSIZ’ DİYENLERE YAZIKLAR OLSUN

Cemal Enginyurt da konuşmasında YENİ Parti’nin kuruluş sürecini ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Enginyurt, şunları söyledi:

“‘Partiyi kuramazsınız’ dediler, ‘Kurarız’ dedik. ‘Binanız yok’ dediler, ‘Alırız’ dedik. ‘Desteğiniz yok’ dediler, ‘Millet var’ dedik. ‘Otobüsünüz yok’ dediler; ‘Teyzem var, dayım var, yoldaşlar var’ dedik. Hamdolsun, bugün hepsi oldu. İşte bugün Kartal’da YENİ Parti, binasına kavuştu. Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, pırıl pırıl bir delikanlı. Gözaltına alındığı gün birine sordular. ‘Ne diyorsunuz’ dediler. ‘Benim de kuşkularım var. Mahkemeye gitsin, arınsın’ dedi. Bizim de kuşkularımız var. ‘Sokağa çıkalım’ dediğinde çıkarmadın. 2,5 milyon oyu saydırmadın. ‘Adam kazandı’ diyenlerle yol yürümeye devam ediyorsun ve dönüp Ekrem İmamoğlu ve tutsaklara insafsızca saldırıyorsun. Ne yaptı bunlar sana? Şu an bu meydanda bulunan insanlar sizlere kızıyorsa kızdığının sebebini niye kendinizde aramıyorsunuz? ‘Bir oy Kemal’e, bir oy Cemal’e’ diye Kartal’da da çalıştık. Türkiye’yi ayağa kaldırdık. O gün sana yüzde 48, 25 milyon oy veren bu insanlar şimdi gözyaşı döküyorsa niye vicdanen demiyorsun, ‘Ben bunları niye böldüm, niye parçaladım’ demiyorsun? Hâlâ saldırmaya devam ediyorlar. Bir tane Ordu milletvekili var. Soyadı çirkin. Çirkin, önüne gelen lafı söylüyor. Ekrem İmamoğlu’nu 7 defa ziyarete gitti. Her gittiğinde Ekrem İmamoğlu’ndan mektup alıp Twitter’da yayınladı, ‘Ordululara selam olsun’ diye. Mahkemeye 5 defa gitti, ‘Suçsuz yatıyor’ diye ekranlara çıktı. Şimdi utanmadan suratsızca ‘hırsız’ diyor. Yoldaşına ‘hırsız’ diyene yazıklar olsun. Hakkımız haram olsun.”

TÜZÜN: 252 BELEDİYE BAŞKANI, YENİ PARTİ OCAĞINDA BULUŞTU

Yaşar Tüzün, YENİ Parti’nin kuruluş sürecine ve belediye başkanlarının partiye katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüzün, şöyle konuştu:

“Sosyal medyada, yazılı medyada ve televizyonlarda bu AKP iktidarının havuz medyasında ‘Parti kursalar bile 40 milletvekilini geçemezler, 50 milletvekilini bulamazlar’ diyenlere Meclis grubumuz, bir saat içerisinde 91 milletvekili arkadaşımız istifa etti ve kurucular kurulu üyesi oldu. Türkiye siyasi tarihinde ve dünya siyasi tarihinde kurulduğu gün parlamentosunun ikinci partisi olan bir siyasi parti örneği yoktur. Bir tek parti vardır. O da YENİ Parti’dir. Toplamda 36 belediye başkanımızın 30 tanesi cezaevinde, 6 tanesi şu anda cezaevinin dışında. 27 belediye başkanı istifa etmiş. Yani 350’ye düşmüş olan bir sayıda şimdi ise hiçbir baskı, tehdit ve şantaj yapmadan Türkiye genelindeki Cumhuriyet Halk Partisi’nden 252 belediye başkanı istifa etmiş, YENİ Parti ocağında buluşmuştur.”

ÇELİK: BAŞKANLARI ÜYELERİMİZ SEÇECEK

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeni nesil siyaset anlayışını benimsediklerini belirterek parti içi seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ilçe başkanı, il başkanı ve genel başkanın üyeler tarafından seçileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Özgür Özel, delegelik meselesini bir formaliteye dönüştürdü ve yeni nesil siyaset anlayışı gereği ilçe başkanını da il başkanını da üyelerimiz seçecek. Genel Başkanımız Özgür Özel’i de üyelerimiz seçecek. Eylül ayında ilçe başkanlığı seçimleri gerçekleşecek. Soruyorum Kartallılara, ben memnunum, sizler de memnun musunuz? Aslında 26’sına kadardı ilçe başkanı, il başkanı, genel başkanı seçecek üye başvuruları. İlçe başkanlarını seçecekler 26’sına kadar üye olanlar ama eylüle kadar üye olanlar il başkanını da seçecekler. Şimdi henüz adaylığımızı açıklamış değiliz ama biz de bir yola çıkabiliriz. Dolayısıyla şimdi buradan bir söz almamız lazım. Ben buradaki herkesin bana oy vereceğini biliyorum. Onun sözünü istemiyorum. Başka bir söz alacağız.

“İSTANBUL’DA ÜYE SAYIMIZI 100 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARTTIK”

Buradaki her yol arkadaşımız buradan gittikten sonra eylül ayına kadar birer kişiyi üye yapacak mıyız? Özgür Karabat ile Yaşar Tüzün kabul etmiyor, ‘5’ diyor. Her birimiz beşer üye yapacak mıyız? 15 gün içerisinde İstanbul’daki üye sayımızı 100 binin üzerine çıkarttık. Şu anda Kartal’da 3 binin üzerinde üyemiz var ama bu parti içi seçim meseleleri tabii ki kendi doğalında gerçekleşir. Demokrasi tecelli eder. Aday olan herkese Kartal’da ya da farklı alanlarda başarılar dileriz. Bizim şöyle bir hedefimiz var. Birinci yılımızda İstanbul’daki üye sayısını 500 bine çıkartmak istiyoruz. Bunun için sizlerin desteğine güçlü bir biçimde ihtiyacımız var. Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Bu topraklarda barışı, kardeşliği tekrar egemen kılacağız ve herkesin eşit şartlar altında yaşayacağı bir Türkiye’yi hep birlikte egemen kılacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın tam bağımsız Türkiye.”

Açıklamaların ardından ilçe binasının açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.