YENİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu: Sinop’ta üye sayısı 3 bin 500’ü aştı

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, kent genelinde partiye kayıtlı üye sayısının 3 bin 500’ü geçtiğini açıkladı. Yalçınkaya, üyelerin yaklaşık yüzde 60-65’inin CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldığını, yüzde 15-20’sinin ise daha önce herhangi bir siyasi partiye üye olmadığını belirtti. Parti teşkilatının kongre ve kurultay takvimini de paylaşan Yalçınkaya, yıl sonuna kadar 7 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yalçınkaya, partinin merakla beklenen resmi kurultayının ise 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, bir süre önce kuruluşunu gerçekleştirdikleri il teşkilatının çalışmaları ve partinin kentteki örgütlenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ Parti’nin 24 Temmuz’da Genel Başkan Özgür Özel tarafından ilan edilmesinin ardından 26 Temmuz’da kuruluş dilekçesini verdiklerini belirten Yalçınkaya, Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarının başladığını söyledi. Sinop’un 9 ilçesinde örgütlenme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Yalçınkaya, kongrelerde oy kullanma hakkına sahip üye sayısının 3 bin 468 olduğunu ifade etti. Üyelik kayıtlarının sürdüğünü belirten Yalçınkaya, toplam üye sayısının 3 bin 500’ü geçtiğini açıkladı.

"7 BİN ÜYEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yalçınkaya, yıl sonuna kadar Sinop’ta 7 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Önümüzdeki haftadan itibaren saha çalışmalarına devam edeceğiz. Üye sayımızı 5 bin bandına, yıl sonuna kadar da 7 bin bandının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

KONGRE TAKVİMİ DE AÇIKLANDI

Parti içindeki seçim sürecine ilişkin de bilgi veren Yalçınkaya, Siyasi Partiler Kanunu gereği 400’ün üzerinde üyesi bulunan ilçelerde delege sistemiyle seçim yapılması gerektiğini belirtti.

Sinop Merkez, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde üye sayısının 400’ün üzerinde olduğunu ifade eden Yalçınkaya, bu üç ilçede 12 Eylül’de ilçe başkanlığı ön seçiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Gerze’de de üye sayısının 400’ü aştığını ancak 26 Ağustos itibarıyla 400’ün altında kaldığını belirten Yalçınkaya, bu nedenle Gerze’de seçimin doğrudan üyelerin katılımıyla yapılacağını kaydetti.

Yalçınkaya, ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, 18 Ekim’de ise il başkanlığı ön seçiminin yapılacağını açıkladı. YENİ Parti’nin resmi kurultayının 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

İl başkanlığı ön seçiminin kongre benzeri bir yöntemle yapılacağını belirten Yalçınkaya, “Önce örgütün liderini seçip ondan sonra usulüne uygun kongresini yapacak bir parti durumuna gelmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

ÜYE LİSTELERİ 1 EYLÜL’E KADAR ASKIDA

Yalçınkaya, üyelik listelerinin 1 Eylül’e kadar askıda kalacağını belirterek, üyelerin isimlerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Kimlik numarası veya kimlik seri numarası gibi bilgilerde hata olması durumunda üyelerin itirazda bulunabileceğini söyleyen Yalçınkaya, ilçe başkanlıklarına 3 Eylül’e, il başkanlığına ise 5 Eylül’e kadar itiraz yapılabileceğini ifade etti. Listelerin 7 Eylül’de kesinleştirileceğini kaydetti.

“ÜYELERİMİZİN YÜZDE 15-20’Sİ İLK KEZ BİR SİYASİ PARTİYE ÜYE OLDU”

YENİ Parti’ye katılanların siyasi geçmişine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçınkaya, 3 bin 468 üyeden yaklaşık yüzde 15-20’sinin daha önce herhangi bir siyasi partiye üye olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Üyelerin yaklaşık yüzde 60-65’inin CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldığını belirten Yalçınkaya, geri kalan bölümün ise diğer siyasi partilerden gelenlerden oluştuğunu ifade etti.

“SAHA ÇALIŞMALARINA YENİDEN DÖNÜYORUZ”

Örgütlenme sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Yalçınkaya, bundan sonraki süreçte saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Köy köy, mahalle mahalle, bundan önceki farklı bir partideki görev süremizde neler yaptıysak onun çok daha fazlasını yapmış olacağız. Sinop’un sorunlarına daha fazla odaklanacağımız sürece de dönmüş oluyoruz. Sinoplu hemşehrilerime hem üyeliğe gösterdikleri ilgi ve alaka hem de farklı nedenlerle partiye bağışta bulunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum” (ANKA)