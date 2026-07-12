Washington'dan Ankara'ya F-35 mesajı: S-400 şartı yerine gelirse kapı açık

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğim" açıklamasının ardından yeniden gündeme gelen F-35 meselesinde gözler Washington'a çevrildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, F-35 programına geri dönmek isteyen Türkiye'nin son derece kilit ve yetenekli bir müttefik olduğunu vurguladı.

"S-400 ŞARTI YERİNE GELİRSE F-35 KAPISI AÇIK"

Ancak Whitaker, ABD yasaları gereği Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sisteminin bu süreçte ciddi bir engel teşkil ettiğini de hatırlattı.

CNN’den Jake Tapper'ın sorularını yanıtlayan Whitaker, krizin aşılması konusunda umutlu konuştu.

Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bu konuda yürütülen müzakerelere dikkat çeken Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye F-35 programına geri dönmek istiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, S-400 hava savunma sistemi ABD yasalarına göre bir engel teşkil ediyor. Başkan Trump'ın yaptığı şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmektir; çünkü yapılması gereken doğru şey o yasanın amacına ulaşmasını sağlamaktır. Türkiye'de gördüğüm ve yaptığım geziler bana onların çok yetenekli bir müttefik olduğunu, Batı ile entegre olduklarını ve özellikle o bölgede kilit bir müttefik olmak istediklerini gösterdi. Türkiye ile olan bu ilişkiye odaklanmalıyız. Ancak elbette kırmızı çizgilerimiz var; Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacaktır."

"AMERİKAN HALKININ ÇIKARINA OLDUĞUNDAN EMİN OLMALIYIZ"

Whitaker, "Amerika Birleşik Devletleri'nin, en sofistike savaş uçağının Rusya'nın hava savunma sistemine karşı test edilmesini istemeyeceğini tahmin edersiniz. Bu yüzden bunun gerçekleşebilecek bir anlaşma olduğunu düşünüyor, hatta gerçekleşeceğine inanıyorum." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye programa geri kabul edilse ve yasal çerçevedeki tüm şartları yerine getirse bile uçaklar yarın teslim edilmeyecek. Fort Worth'ta bu uçakların üretim hattından çıktığını gördüm; onlar zaten ABD dahil diğer ülkelere tahsis edilmiş durumda. Bu uzun vadeli bir süreç olacak ancak anlaşmanın Amerikan halkının çıkarına olduğundan emin olmalıyız."