Ümit Özdağ'dan muhalefete fon skandalı çağrısı: Onlar kuramıyorsa millet komisyonunu kuralım

Fon skandalı gündemiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulamadı. Komisyon teklifi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin ilçe başkanlığında fon skandalına dair konuştu. Araştırma komisyonu teklifinin reddedilmesine tepki gösteren Özdağ, muhalefet partilerine ortak komisyon oluşturma çağrısı yaptı.

"FON YOLSUZLUĞU SEÇİM İHTİYACINI BİR DAHA ORTAYA KOYDU"

Türkiye'de ekonomik sorunların derinleştiğini savunan Özdağ, erken seçim çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Antalya bu sorunlarla ve ekonomik buhranla uğraşırken, iş dünyası günü kurtarma peşinde, faturaları ödeme peşinde koşarken, tarımda büyük iflaslar yaşanırken yüzde 10'luk bir kesim, Türkiye'de rantiye bir kesim büyük kazançlar elde ediyor. Yıllardan beri bu haksız düzen sürüyor. Ve artık bu düzenin değişmesi için bir seçime Türkiye'nin hızla gitmesi gerekiyor. Fon yolsuzluğu seçim ihtiyacını çok açık bir şekilde bir daha ortaya koydu. Adaletin düşman ceza hukuku uygulamalarıyla tasfiye edildiği, yurttaşların Anayasa'nın emri olmasına rağmen yasalar önünde eşit olmadığı, muhalefete ayrı, iktidara ayrı yasal uygulamaların gerçekleştiği bir Türkiye'de yaşıyoruz."

"MADEM TBMM'DE KOMİSYON KURULAMIYOR, MİLLET KOMİSYONUNU KURALIM"

Fon soruşturmasının bütün yönleriyle aydınlatılacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade eden Özdağ, TBMM'de araştırma komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesinin ardından muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Özdağ, şunları söyledi:

"Şimdi yaşanan bu fon yolsuzluğu sonrasında devam eden soruşturmanın da gerçeği ortaya çıkaracağı konusunda büyük şüphemiz var. Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili teklif reddedildi. Neden reddediliyor? Buradan muhalefetteki bütün partilerin sayın genel başkanlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Sayın genel başkanlar, hep birlikte bir soruşturma komisyonunu biz kuralım ve muhalefet partileri olarak bütün siyasi partiler, muhalefetteki bu komisyonun kurulmasına karşı çıkanlar hariç, bu komisyona üye versinler. Ve biz komisyon olarak bu fon yolsuzluğunu araştırarak Türk milletiyle yolsuzluğun kapsamı hakkındaki tespitlerimizi bir rapor halinde paylaşalım. Madem Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu kurulamıyor, o zaman millet komisyonunu bu konuda kuralım. Ben bu konuyla ilgili olarak bu teklifimi sayın genel başkanları tek tek arayarak ayrıca ileteceğim."

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLME BİÇİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’in ifadeye çağrılması, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’nın gözaltına alınması hakkında da konuşan Özdağ, soruşturmanın yürütülme biçimine ilişkin şüphelerinin arttığını söyledi.

Özdağ, "Siz bu konuyu araştıranları ifadeye davet ediyorsunuz veya gözaltına alıyorsunuz ama bu fonlardan büyük paralar kazananlar günlerce ifade vermiyorlar. Kazanmış oldukları bu işte paranın tamamını iade etmiyorlar. Ve misafir gibi gelip gidiyorlar. Bu mu adalet?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’Yİ KUZEY KORELİLEŞTİRMEYİN"

Fon soruşturmasıyla ilgili paylaşımlar yapan bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini de eleştiren Özdağ, bu kararların hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Özdağ, "Arkadaşlar, bu erişim engeli hukuksuzdur. Neden? Çünkü ortada bir suç yok. Suç olsa bu hesapların paylaşımlarında suçla ilgili zaten soruşturma açılır. Ya suç olmadan bir hesap nasıl kapatılır?" diye konuştu.

Erişim engellerine tepki gösteren Özdağ, sözlerini "Bu ancak Kuzey Kore’de olur. Türkiye’yi Kuzey Korelileştirmeyin" diyerek sürdürdü.

"YENİ PARTİ İSİM LİSTESİNİ YAYIMLASIN"

ÖZDAĞ'DAN YENİ PARTİ'YE ÇAĞRI: "FON KRİZİYLE İLİŞKİLİ İSİM LİSTESİNİ AÇIKLAYIN"

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerinin ardından YENİ Parti'ye de çağrıda bulunan Özdağ, "Değerli basın mensupları, bu fon yolsuzluğu konusunda iktidarı eleştiriyoruz. Ama buradan YENİ Parti'ye de bir çağrımız var. YENİ Parti'ye birileri bu yolsuzluğa karışanların isim listesini vermiş. E açıklayın kardeşim. Neyi bekliyorsunuz? İktidar açıklamıyorsa siz açıklayın. Bir an önce millet kim ne yapmış, öğrensin. O gün açıklarız, bugün açıklarız, şöyle yaparsanız açıklarız, böyle yaparsanız açıklamayız. Böyle şey olmaz. Eğer siz açıklayamayacaksanız verin bize, biz açıklarız. Hiç sorun değil. Bir an önce bu konuda elinizde ne varsa bilgi olarak Türk milletiyle lütfen paylaşın."