AKP, Meclis'te fon komisyonunu reddetmişti: Kanun teklifi verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yıl fon skandalı gündemi ile açıldı. Meclis'te araştırma komisyonunun kurulup kurulmayacağı tartışıldı. AKP ve MHP araştırma komisyonunun bu aşamada gerekli olmadığını belirterek teklifi reddetti.

ANKA'ya konuşan AKP'li yetkililer, “Araştırma komisyonu şimdi değil ileride kurulabilir. Hem Fon Koordinasyon Kurulu'nun hem de Devlet Denetleme Kurulu’nun soruşturma da dahil incelemesi ve çalışmaları tamamlandığında, rapor hazırlandıktan sonra gerekirse kuralım ama şu anda muhalefet eline tutuşturulmuş bir listeyle bir linç kampanyası yürütüyor. Biz böyle bir modelle araştırma komisyonu kurmayız” sözlerini dile getirdi.

AKP KANUN TEKLİFİ SUNACAK!

Fon krizinden olumsuz etkilenen 455 bin kişiden, yatırımı 1 milyon liranın altında olanların 351 bin ile 355 bin arasında olduğu belirtiliyor.

AKP Grubu mağdurlara ödeme yapılması için kanun taslağı hazırladı. İktidar partisinin, ödemelerin yapılması ve 7 fon şirketinin tasfiyesini içeren 10 maddelik teklif taslağını bugün Meclis'e sunması bekleniyor.

Gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek taslağın komisyondan geçmesi halinde, Genel Kurul’da ele alınması planlandı.

(ANKA)