Tarım Bakanı'nın fidan dikememesi gündem olmuştu: 6 kişilik ekip bile önleyemedi! Görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Aydın’daki fidan dikim etkinliğinde fidanı direkt olarak saksısıyla toprağa yerleştirmesi kamuoyunda çok konuşulmuş, eleştirilmiş ve gündem olmuştu. Yaşanan krizin ardından daha 1 ay bile geçmeden protokol ekibinde görev değişimi yaşandı.

Ön kontrolleri yapmadığı ve saksılı fidanın Bakana verilmesini engellemediği için protokol görevlisi Süleyman Kaplan’ın görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

TARIM VE ORMAN BAKANI SAKSISIYLA FİDANI TOPRAĞA KOYDU

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bahçesindeki fidan dikim organizasyonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendisine teslim edilen incir fidanını hazırlanan çukura saksısından çıkarmadan bıraktı ve ardından ayağa kalkarak eline küreği aldı.

ÇEVRESİNDEKİLER BAKANIN İMDADINA YETİŞTİ

İddiaya göre, fidanın saksısından çıkarılmadan toprağa konulduğunu gören çevredeki görevliler durumu Bakana bildirdi.

İkaz üzerine Yumaklı, yöntemin doğruluğunu TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'a sordu. Atalay'ın "Çıkarırsak daha iyi olacak" yanıtını vermesinin ardından fidan çukurdan çıkarıldı, ve bu sefer doğru bir şekilde saksısından ayrılarak yeniden toprağa dikildi.

FATURA PROTOKOL GÖREVLİSİNE KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Bakanlık bünyesinde işlem yapıldığı öne sürüldü. Tarımdan Haber'in ulaştığı bilgilere göre, daha önce Özel Kalem biriminde çalışan ve sonrasında Bakan Yumaklı'nın protokol ekibine geçen Süleyman Kaplan görevden uzaklaştırıldı.

Süreçte, etkinlik öncesi kontrollerin eksik kalması ve fidanın saksısıyla Bakana sunulmasının önüne geçilememesi gerekçe gösterildi.

6 KİŞİLİK EKİP BİLE SKANDALI ÖNLEYEMEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Bakanın katılacağı organizasyonların önceden denetlenmesi uygulaması Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde başlatılmıştı.

İlk etapta iki kişiden oluşan, zamanla 6 personele çıkarılan protokol ekibi; açılış, yemekli organizasyon ve basın açıklaması gibi programlar öncesinde alana giderek hazırlıkları denetlemeyi ve olası aksaklıkları önceden engellemeyi amaçlıyor.