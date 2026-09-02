Tarım Bakanı'nın fidan dikemediği anlar gündem oldu: İmdadına yetiştiler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün Aydın'daki bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da eşlik ettiği etkinlikteki fidan dikimi sırasında hata yapan Yumaklı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

TARIM BAKANI'NIN FİDAN DİKEMEDİĞİ ANLAR GÜNDEM OLDU

Bakan İbrahim Yumaklı'nın Aydın'daki fidan dikim töreninde yaşadığı anlar gündem oldu.

Yumaklı, elindeki fidanı plastik saksısından çıkarmadan açılan çukura yerleştirerek toprağa gömmeye çalıştı.

Aydın Times'ın servis ettiği görüntülerde "Böylece Aydın'da bir dikili ağacım olmuş oldu" dediği görülen Yumaklı, çevredekilerin uyarısıyla hatadan döndü.

İMDADINA YETİŞTİLER

Yumaklının yakınındaki bir kişi eğilerek fidanı Yumaklı'nın dikmeye çalıştığı çukurdan çıkararak saksıdan kurtardı.

Hatanın düzeltilmesiyle Yumaklı ve beraberindekiler fidana toprak atarak dikim işlemini tamamladı.