Sonuçları CHP'li Gürsel Erol paylaştı: YENİ Parti yalnızca bir ilde geride kaldı
CHP'li Gürsel Erol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir anket paylaştı. Erol'un paylaştığı ankette, YENİ Parti'nin 20 il arasında yalnızca Elazığ'da CHP'nin gerisinde kaldığı görüldü.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin oylarında belirgin bir düşüş gözlemlenirken Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin açıklanan anket sonuçlarında CHP'yi geride bıraktığı kamuoyuna yansımıştı.
İki parti arasındaki oy farkı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un paylaştığı ankette de görüldü.
Erol'un sosyal medya hesabından paylaştığı, ORC Araştırma şirketinin 20 ilde 15 bin 300 katılımcıyla gerçekleştirdiği ve yalnızca YENİ Parti ile CHP seçeneklerinin yer aldığı kamuoyu araştırmasında, YENİ Parti'nin yalnızca bir ilde CHP'nin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.
YENİ PARTİ 20 İLİN 19'UNDA DA CHP'NİN ÖNÜNDE
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un X hesabı üzerinden herhangi bir not düşmeden paylaştığı 1-9 Eylül tarihli seçim anketine göre; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Tekirdağ'da YENİ Parti, Elazığ'da ise CHP önde çıktı.