Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Sonuçları CHP'li Gürsel Erol paylaştı: YENİ Parti yalnızca bir ilde geride kaldı

Sonuçları CHP'li Gürsel Erol paylaştı: YENİ Parti yalnızca bir ilde geride kaldı

CHP'li Gürsel Erol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir anket paylaştı. Erol'un paylaştığı ankette, YENİ Parti'nin 20 il arasında yalnızca Elazığ'da CHP'nin gerisinde kaldığı görüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sonuçları CHP'li Gürsel Erol paylaştı: YENİ Parti yalnızca bir ilde geride kaldı
Son Güncelleme:

Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin oylarında belirgin bir düşüş gözlemlenirken Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin açıklanan anket sonuçlarında CHP'yi geride bıraktığı kamuoyuna yansımıştı.

İki parti arasındaki oy farkı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un paylaştığı ankette de görüldü.

Erol'un sosyal medya hesabından paylaştığı, ORC Araştırma şirketinin 20 ilde 15 bin 300 katılımcıyla gerçekleştirdiği ve yalnızca YENİ Parti ile CHP seçeneklerinin yer aldığı kamuoyu araştırmasında, YENİ Parti'nin yalnızca bir ilde CHP'nin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

İzmir'de dikkat çeken anket sonucu: CHP devri kapanıyor, YENİ Parti dengeleri değiştirdiİzmir'de dikkat çeken anket sonucu: CHP devri kapanıyor, YENİ Parti dengeleri değiştirdi

YENİ PARTİ 20 İLİN 19'UNDA DA CHP'NİN ÖNÜNDE

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un X hesabı üzerinden herhangi bir not düşmeden paylaştığı 1-9 Eylül tarihli seçim anketine göre; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Tekirdağ'da YENİ Parti, Elazığ'da ise CHP önde çıktı.

Sonuçları CHP'li Gürsel Erol paylaştı: YENİ Parti yalnızca bir ilde geride kaldı - Resim : 2
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un X paylaşımı (12 Eylül 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti CHP Mutlak butlan Anket Sosyal Medya Seçim Anketi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro