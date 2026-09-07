İzmir'de dikkat çeken anket sonucu: CHP devri kapanıyor, YENİ Parti dengeleri değiştirdi

BAYETAV İzmir Barometresi Yaz 2026 araştırmasında İzmir'deki seçmenin siyasi parti tercihleri ölçüldü. Araştırmaya göre CHP'nin mevcut seçmen oranı yüzde 4'e gerilerken, YENİ Parti'nin mevcut seçmen oranı yüzde 39, toplam oy potansiyeli ise yüzde 47 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 81'i ise CHP'ye oy verme ihtimalinin hiç olmadığını belirtti.

İZMİR’DE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

BAYETAV İzmir Barometresi Yaz 2026 raporunun sonuçları paylaşıldı. Araştırma, 4-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında toplam 604 kişiyle görüşüldü. Çalışmada "siyasi partilerin oy potansiyelleri" ölçüldü.

AKP'NİN OY POTANSİYELİ NE ÇIKTI?

Araştırmada "AKP'nin oy potansiyeli" de ele alındı. İzmir genelinde katılımcıların yüzde 21'i mevcut seçmen kategorisinde yer aldı.

Katılımcıların yüzde 4'ü AKP'ye oy vermeye yakın olduğunu, yüzde 5'i oy vermeyi düşünebileceğini, yüzde 6'sı ise düşük de olsa oy verme ihtimali bulunduğunu belirtti.

İzmir seçmeninin yüzde 64'ü ise AKP'ye oy verme ihtimalinin hiç olmadığını söyledi.

CHP'DE MEVCUT SEÇMEN ORANI YÜZDE 4

Araştırmanın CHP'ye ilişkin sonuçlarında dikkat çeken veriler ortaya çıktı. İzmir genelinde katılımcıların yüzde 81'i CHP'ye oy verme ihtimalinin hiç olmadığını belirtti.

Mevcut CHP seçmeni dışarıda bırakıldığında, partiye farklı düzeylerde oy verme ihtimali olduğunu söyleyenlerin toplam oranı yüzde 15'te kaldı.

"BU KAYBI TELAFİ EDEBİLECEĞİ GENİŞ BİR SEÇMEN ALANINA DA SAHİP GÖRÜNMÜYOR"

Raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"YENİ Parti’nin ortaya çıkmasının ardından CHP yalnızca mevcut seçmeninin önemli bölümünü kaybetmiş değil; mevcut tabloda bu kaybı telafi edebileceği geniş bir seçmen alanına da sahip görünmüyor"

CHP açısından görece daha açık alanın kararsız seçmenlerde ortaya çıktığı belirtildi. Bu grubun yüzde 26'sı farklı düzeylerde CHP'ye oy verebileceğini ifade ederken, yüzde 74'ü böyle bir ihtimali tamamen dışladı.

Raporda CHP'nin mevcut seçmeninin yüzde 4'e gerilediği görüldü.

YENİ PARTİ'NİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 47

Araştırmada YENİ Parti'nin oy potansiyeline ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. İzmir genelinde kararsızlar dağıtılmadan önce katılımcıların yüzde 39'u mevcut YENİ Parti seçmeni olarak yer aldı.

Bunun dışında katılımcıların yüzde 5'i YENİ Parti'ye oy vermeye yakın olduğunu, yüzde 9'u oy vermeyi düşünebileceğini, yüzde 7'si ise düşük de olsa oy verme ihtimali bulunduğunu belirtti.

Böylece mevcut seçmeni dışında yüzde 21'lik bir kesimin YENİ Parti'ye farklı düzeylerde açık olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 40'ı ise YENİ Parti'ye oy verme ihtimalini tamamen dışladı.

"ANA MUHALEFETİN TOPLAM GÜCÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNDU"

Bayetav Akademik Çalışmalar Koordinatörü Dr. Serkan Turgut, söz konusu araştırma ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saha verilerimiz ana muhalefetin toplam gücünün büyük ölçüde korunduğunu, ancak bu gücün iki ayrı parti arasında yeniden dağıldığını gösteriyor. Ekim 2025’ten bu yana %50 düzeyinde seyreden CHP oyu %4’e düşerken, ilk kez araştırmamıza dahil ettiğimiz YENİ Parti %47 ile en yüksek oy oranına ulaşıyor.

İki partinin toplamı önceki araştırmalardaki CHP oyuyla büyük ölçüde örtüşüyor. Bölünme öncesindeki CHP’nin farklı siyasal eğilimleri aynı çatı altında tutan geniş seçmen koalisyonunun önemli bölümü YENİ Parti’ye taşınmış görünüyor. YENİ Parti bunun ötesinde farklı seçmen gruplarında da kendisine açık bir alan bulurken, CHP’de kalan küçük seçmen grubu bazı siyasal başlıklarda YENİ Parti seçmeninden ayrışıyor."