YENİ Parti ve CHP'den yarınki Üsküdar seçimi öncesinde ortak açıklama

Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçimi iptal edilmiş, cumartesi günü planlanan seçim muhalefetin katılmaması ile yeter sayısına ulaşılmadığı için 8 Eylül (yarın) tarihine ertelendi.

YENİ PARTİ VE CHP'DEN ORTAK AÇIKLAMA

Yarın yapılacak seçim öncesinde bugün, YENİ Parti ve CHP Üsküdar ilçe başkanları ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada iki parti grubunun ortak hareket edeceği ve halkın iradesine sahip çıkılacağı ifade edildi.

"ÜÇÜNCÜ KEZ ALIP BİR DAHA DERS VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Yapılan ilk seçimde belediye başkan vekili seçilen ancak daha sonra mahkemenin iptali ile vekilliği elinden alınan Sibel Tan Çetinkaya, yarın Üsküdar'ı bir daha alarak iktidara ders vermeyi planlandıklarını söyledi:

"Seçim yaptık, tekrar aldık, tekrar itiraz ettiler. Arkadaşlarımı, başkanımızı hukuksuzca aldılar, arkadaşlarımızı hukuksuzca içeriye alıyorlar. Bu cümleleri kurmak istemiyorum artık. Biz artık kötülükle savaşıyoruz. Üsküdar'ı üçüncü kez tekrar alıp bir ders daha vermeyi planlıyoruz, Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte"

YENİ PARTİLİ BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİNİ HATIRLATTI

YENİ Parti ilçe başkanı Berk Tütüncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde tutukluluk sürecini hatırlatıp diğer partilerin meclis üyelerine çağrıda bulundu.

Tütüncü, Meclis'teki 27 üyeden 4'ünün AKP'ye geçtiğini, iki üyenin de tutuklandığını söyleyip, yaşananları "meclis çoğunluğunu elde tutmak için yapılan bir hamle" olarak nitelendirdi.

Tütüncü, "Seçimin iradesini kazanan ve o gün tutuklanıp cezaevine konulan siyasi partinin belediye başkanı adayı gösterdiği kişi, belediye başkanı olarak seçildi" dedi.

Hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirten Tütüncü, önceliklerinin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile tutuklu meclis üyeleri Ekrem Baki ve Amine Cansu Çelik'in görevlerine dönmesi olduğunu söyledi. Tütüncü, diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de çağrıda bulunarak, "Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.' Biz dilsiz şeytan olmayacağız. Bu sürece beraber, adaletle birlikte, beraberlikle yön vereceğiz" şeklinde konuştu.

"HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP'nin Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ, yarınki seçimde halkın iradesinde sahip çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. (ANKA)