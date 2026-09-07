Özgür Çelik'ten Üsküdar seçimi öncesi AKP ve MHP'li üyelere çağrı! "Bu vicdansızlığa ortak olmayın"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçimi öncesinde meclis üyelerinin tutuklanmasına dikkat çekip AKP ve MHP’li üyelere seçmen iradesini koruma çağrısında bulundu. Çelik, "Türkiye'ye göstermeliler ki en azından bu ülkede halen vicdanlı insanların varlığını ispat etmek zorundalar. Çünkü Üsküdar vicdanın semtidir" dedi.

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gün Doğarken programına konuk olan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU VİCDANSIZLIĞA ORTAK OLMAYIN"

Seçim öncesinde bazı belediye meclisi üyelerinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirten Çelik, AKP ve MHP’li üyelere seslendi:

“Ben AK Parti'nin ve MHP'nin meclis üyelerinin bu kötü akla ortak olmayacağına, en azından birkaç tanesinin, en azından bir iki tanesinin, üç tanesinin bu kötü akla ortak olmayacağına inanmak istiyorum. Bunu Türkiye'ye göstermeliler. Bunu Türkiye'ye göstermeliler ki en azından bu ülkede halen vicdanlı insanların varlığını ispat etmek zorundalar. Çünkü Üsküdar vicdanın semtidir.”

Çelik, çağrısını şu sözlerle yineledi:

“Bu vicdansızlığa ortak olmayın. Bu vicdansızlığın bir parçası olmayın.”

SEÇİM SALI GÜNÜNE ERTELENDİ

Çelik’in aktardığına göre, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı. İlk üç turda sonuç alınamazken YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda seçimi kazandı. Ancak bu seçim daha sonra iptal edildi.

Yeni seçim öncesinde üç belediye meclisi üyesinin gözaltına alındığını belirten Çelik, üyelerden birinin serbest bırakıldığını, Amine Cansu Çelik ile Ekrem Baki’nin ise tutuklandığını hatırlattı.

İstanbul Valiliği'nin seçimi cumartesi sabahına aldığını ifade eden Çelik, Yeni Partili üyelerin oylamaya katılmaması nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığını ve seçimin salı gününe ertelendiğini açıkladı.

“SEKİZ MECLİS ÜYEMİZ İFADEYE ÇAĞRILDI”

Çelik, seçim sürecinde sekiz belediye meclisi üyesinin Kartal Adliyesi’ne ifadeye çağrıldığını belirterek üyelerin yargı baskısıyla karşı karşıya kaldığını savundu.

AKP’ye oy vermemesi hâlinde tutuklanmakla tehdit edildiğini söyleyen bir meclis üyesi bulunduğunu öne süren Çelik, “Salıdan sonra açıklayacağım; ‘Seni tutuklarım, AK Parti'ye oy vermezsen’ dedikleri meclis üyesi var. Ve transfer olanların içerisinde var” dedi.

Çelik, söz konusu meclis üyesinin ismini seçimden sonra kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

ADALET BAKANLIĞI ÜZERİNDEN TEKLİF İDDİASI

İlk seçimde bazı YENİ Partili üyelerin karşı adaya oy verdiğini anlatan Çelik, üyelerden Ahmet Başbaydar'ın Kendisine yapılan bir teklifi toplantı sırasında açıkladığını öne sürdü.

Çelik’in aktardığına göre Ahmet Başbaydar, yaklaşık 40 kişinin bulunduğu ortamda şu ifadeleri kullandı:

“Bana, Adalet Bakanlığı, oğlumu İngiltere'den getirme üzerine söz verdi. Benim oğlum bir örgütün üyeliği kapsamında bir ceza aldı, 15 yıldır İngiltere'de, Türkiye'ye dönemiyor. Adalet Bakanlığı bana dedi ki, ‘Üsküdar meclis seçiminde AK Parti'ye oy verirsen, senin İngiltere'den 15 yıldır gelemeyen oğlunu Türkiye'ye getireceğiz’.”

Bir başka meclis üyesinin oğlunun da ilk seçimden yaklaşık bir hafta önce şartlı tahliye edildiğini söyleyen Çelik, seçim sürecine tehdit, baskı ve tekliflerle müdahale edildiğini iddia etti.

"YA ROZET TAK YA KELEPÇE TAK"

Bazı meclis üyelerinin tutuklanma korkusuyla parti değiştirdiğini savunan Çelik, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bizim listelerimizden seçilmiş, kendilerine demişler ki ‘Ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl.’ ‘Ya rozet tak, ya kelepçe tak.’ Bu canının telaşına düşerek transfer olanlar var, onlar tarih önünde milletin vicdanında yargılanıyorlar, yargılanacaklar.”

Çelik, buna karşılık daha önce AKP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katılan Ekrem Baki’nin tutuklanmasını da eleştirdi. Baki’nin muhalefet üzerindeki yargı baskısına karşı çıkarak partisinden ayrıldığını belirten Çelik, bu kararı “vicdani” olarak nitelendirdi.

“DEMOKRASİYİ TEHDİTLE VE ŞANTAJLA DİZAYN ETMEK BİZE YAKIŞMAZ”

Daha önce yapılan 15 başkan vekili seçiminde hiçbir Cumhur İttifakı üyesiyle pazarlık yürütmediğini söyleyen Çelik, 31 Mart 2024 seçimlerinde ortaya çıkan seçmen iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Çelik, “Demokrasiyi böyle ayak oyunlarıyla, amiyane tabirle katakulliyle, tehditle, şantajla, baskıyla, teklifle dizayn etmeye çalışmak gerçekten bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.