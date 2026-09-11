Son Dakika | Trabzonluları hedef alan sosyal medya fenomenine gözaltı! Provokatif paylaşımlara erişim engeli

"Dilkuscusu" ismi ile Sosyal medya içerik üreten fenomen Ertuğrul Kaya'nın Trabzonlular hakkındaki çirkin sözleri tepki çekti. Kaya'nın provokatif paylaşımları kısa sürede tepki toplarken savcılık da harekete geçti. Savcılık, Kaya hakkında resen soruşturma başlattı.

Savcılık, Kaya hakkında gözaltı kararı verse de şahsın 25 Ağutos'ta yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Kaya'nın Trabzonlulara hakarete ettiği paylaşımlara ve 'dilkuscusu' isimli hesabına da erişim engeli getirildi.

Kaya’nın paylaşımındaki çirkin ifadeler şöyleydi:

"Ulan Trabzonlu y... Hani Kürtleri sevmiyorsunuz ya,

Gördüğünüz yerde, sokakta dövüp öldürmeye çalışıyorsunuz ya.

E, gittim Uzungöl’e. Her yerde Arapça tabelalar.

Bir tane Türk yok ama ağzınızı açmıyorsunuz.

He, ama bir Kürt gitse oraya, bir tane dükkân açsa, Kürtçe tabela koysa o dükkânı yakarsınız. Oğlum, siz ne kaypak adamlarsınız lan.”