Son Dakika | Özgür Özel ilk adımını böyle attı: İktidarı müjdelemek için tekrar bir araya geleceğiz

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, partisinin genel merkez binasına ilk kez geldi. Yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Özel, seçim akşamı partinin iktidarını duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasına ilk kez giriş yaptı. Daha önce yalnızca inşaat aşamasında gezdiği binaya çalışmak için geldiğini belirten Özel, kurucular ve Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantıyı yapacaklarını açıkladı.

"TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Özel, binaya girerken şunları söyledi:

"Yeni bir başlangıç... Yeni bir başlangıç, çok heyecanlıyız. Birazdan 91 kurucumuzla ve Parti Meclisimizin üyeleriyle ve yedek üyeleriyle birlikte ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ben de binaya çalışmak üzere ilk kez geliyorum, daha önce inşaat aşamasında sadece gezmiştim.

Türkiye çok önemli bir dönüşüme tanıklık ediyor. Birazdan konuşmamda net rakamları da vereceğim ancak Avrupa'da, Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partileri ki iktidarda olan partiler ya da iktidar ortağı olan partiler, onların toplamı kadar üyeye bu kadar kısa sürede eriştik. Ve büyük bir dayanışma, büyük bir heyecan, büyük bir umut var tüm ülkede.

Allah bizi mahcup etmesin. Biz elimizden geldiği kadarıyla bize güvenenlere, bize gönülden destek verenlere, önce manen sonra da madden bu kadar çok sahip çıkan insanların beklentilerine, onların beklentilerine uygun bir şekilde başarılı olmak zorundayız. O sorumluluğu hissederek bu kapıdan içeriye giriyoruz.

Ümit ediyorum seçim günü, seçim akşamı sizlerle yine bu kadar çok kamerayla, bu kadar çok mikrofonla Yeni Parti'nin iktidarını müjdelemek üzere tekrar bir araya geleceğiz"