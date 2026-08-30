Özgür Özel talimat verdi: YENİ Parti heyeti KKTC'ye gidiyor
Girne açıklarındaki feribot kazası sonrası YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel heyet görevlendirdi. Ali Mahir Başarır başkanlığındaki milletvekili heyeti, incelemelerde bulunmak üzere KKTC’ye doğru yola çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen feribot kazasının ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, olayı yerinde incelemek üzere üst düzey bir heyet görevlendirdi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, kazanın tüm boyutlarını araştırmak ve gelişmeleri takip etmek üzere vakit kaybetmeden KKTC'ye hareket etti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAZA SONRASI TALİMAT
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında bir feribot kazası meydana geldi. Yaşanan kazanın hemen ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel sürece müdahil olarak bölgeye kapsamlı bir heyet görevlendirilmesi talimatını verdi.
HEYETE ALİ MAHİR BAŞARIR BAŞKANLIK EDİYOR
Görevlendirilen heyetin başkanlığını YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır üstlendi. Başarır koordinasyonunda hareket edecek olan heyet, adadaki kaza sürecini doğrudan yerinde takip edecek.
MİLLETVEKİLLERİ VE İL-İLÇE BAŞKANLARI SAHADA
Geniş kapsamlı görevlendirilen heyette Akdeniz bölgesini temsilen milletvekilleri ve parti yöneticileri yer aldı. Heyette bulunan isimler şu şekilde açıklandı:
Antalya Milletvekili Aliye Coşar
Adana Milletvekili Ayhan Barut
Mersin Milletvekili Talat Dinçer
Adana Milletvekili Bilal Bilici
Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel
Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz
İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE YOLA ÇIKTILAR
Girne açıklarındaki kazaya ilişkin temaslarda bulunacak ve süreci takip edecek olan YENİ Parti heyeti, KKTC’ye gitmek üzere yola çıktı. Heyetin adaya ulaşmasının ardından incelemelerine başlaması bekleniyor.