Özgür Özel talimat verdi: YENİ Parti heyeti KKTC'ye gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen feribot kazasının ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, olayı yerinde incelemek üzere üst düzey bir heyet görevlendirdi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, kazanın tüm boyutlarını araştırmak ve gelişmeleri takip etmek üzere vakit kaybetmeden KKTC'ye hareket etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAZA SONRASI TALİMAT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında bir feribot kazası meydana geldi. Yaşanan kazanın hemen ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel sürece müdahil olarak bölgeye kapsamlı bir heyet görevlendirilmesi talimatını verdi.

HEYETE ALİ MAHİR BAŞARIR BAŞKANLIK EDİYOR

Görevlendirilen heyetin başkanlığını YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır üstlendi. Başarır koordinasyonunda hareket edecek olan heyet, adadaki kaza sürecini doğrudan yerinde takip edecek.

MİLLETVEKİLLERİ VE İL-İLÇE BAŞKANLARI SAHADA

Geniş kapsamlı görevlendirilen heyette Akdeniz bölgesini temsilen milletvekilleri ve parti yöneticileri yer aldı. Heyette bulunan isimler şu şekilde açıklandı:

Antalya Milletvekili Aliye Coşar

Adana Milletvekili Ayhan Barut

Mersin Milletvekili Talat Dinçer

Adana Milletvekili Bilal Bilici

Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel

Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz

İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE YOLA ÇIKTILAR

Girne açıklarındaki kazaya ilişkin temaslarda bulunacak ve süreci takip edecek olan YENİ Parti heyeti, KKTC’ye gitmek üzere yola çıktı. Heyetin adaya ulaşmasının ardından incelemelerine başlaması bekleniyor.