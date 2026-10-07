Son Dakika | Mersin Büyükşehir'de başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasının ardından Mersin'deki ilk seçim tarihi belli oldu.

Dün İçişleri Bakanlığı'nın üç başkanın da görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Mersin Büyükşehir'de 13 Ekim'de seçim yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Seçer'in yerine bir başkanvekili seçecek.

SEÇER: MERSİN SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Seçer, tutuklandıktan sonra ilk açıklamasını da dün yapmıştı. Seçer, şunları ifade etti:

"Bugün yalnızca şahsıma değil, 31 Mart’ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de ağır bir müdahalede bulunulmuştur. Mersin’in iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyorum. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı bu kentin demokratik iradesi yok sayılamaz; Mersin’in geleceği, halkın özgür iradesinin dışında şekillendirilemez. Sizlerin iradesiyle üstlendiğim bu görevi, 2019 yılından bu yana büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyorum. Bugün bulunduğum yer, Mersin’e olan sorumluluğumu da sizlere verdiğim sözü de değiştiremez. Biz hukuka, adalete ve milletimizin vicdanına inanıyoruz. Başımız dik, vicdanımız rahat. Haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız. Hemşehrilerim şunu bilsin: Mersin sahipsiz değildir. Mersin Büyükşehir Belediyesi görevinin başındadır"