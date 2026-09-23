Son Dakika | Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Kendi tercihi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, "İstifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi" yorumunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, istifa açıklamasında CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın sözlerini işaret etti. Sarı, isim vermeden Yavaş'ı eleştirerek, "CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen CHP'de duramaz" demişti.

Mansur Yavaş açıklamasında, "Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, MÜSLİM SARI'YI ODASINA ÇAĞIRDI

Yavaş'ın istifasının ardından Kılıçdaroğlu'nun Sarı'yı odasına çağırdığı öğrenildi. İkili bir süre istifaya ilişkin görüştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın istifası hakkında "İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi" dediği aktarıldı.

"HAYIRLI OLSUN"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise "Hayırlı olsun, siyasi aidiyetini netleştirmiş" ifadelerini kullandı. Sarı şunları söyledi:

"Bize 'hayırlı uğurlu olsun' demek düşer. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde, siyasal kurumsal kimliği içinde siyaset yapmasını tercih ederdik. Bu konuda defalarca düşüncelerimizi dile getirdik. O, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kaldığını söylüyordu. Dolayısıyla kendi değerlendirmesi."