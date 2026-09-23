İBB davasında ikinci celsenin 22. günü: İşte duruşmada yaşananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının ikinci celsesi devam ediyor. 22. günde de tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilecek.
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- Fatih Mehmet Bozkurt
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında 2. celsenin 22. duruşması bugün Silivri'de başlayacak. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.
İBB davasında ikinci celsenin 21. gününde, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmedikleri ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle:
- Fatih Mehmet Bozkurt
- Ahmet Hamdi Çiçek
- Mithat Sinan Bolak
- Kamil Timur Delibaş
- Utku Cihan
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 22. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları anbean aktarıyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi