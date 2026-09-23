İki büyükşehir belediyesi partisiz, biri de başkansız kaldı

Türkiye'nin ilk üç büyükşehir belediyesi yaşanan siyasi gelişmeler ve yargı süreçleriyle kritik bir eşikte. AKP, büyük bir hezimete uğradığı 31 Mart seçimlerinden bu yana sandıkta kaybettiği yerel yönetimleri, baskı ve operasyonlarla etkisi altına almaya çalışıyor. Türkiye'nin üç büyükşehir belediyesinden ikisi "partisiz", biri ise "başkansız" kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, butlancı Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yavaş'ın istifasıyla birlikte Türkiye'nin en fazla seçmene sahip üç büyükşehrinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanları partilerinden ayrılarak görevlerini bağımsız sürdürüyor.

İstanbul'da ise seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu ve görevinden uzaklaştırılmış durumda.

TUGAY 18 HAZİRAN'DA İSTİFA ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa etmişti. Tugay, istifa kararını duyururken butlan kararının ardından parti içerisinde yaşanan gelişmelere ve peş peşe alınan ihraç kararlarına tepki göstermişti.

Tugay'ın ardından AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelse de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini bağımsız olarak sürdürüyor.

19 MART 2025'TEN BUGÜNE TUTUKLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 19 Mart 2025'te gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık görevi seçilmiş başkan tarafından değil başkanvekili tarafından yürütülüyor.