Son Dakika | Mansur Yavaş Vahap Seçer'e destek için Mersin'de!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’i ziyaret etti. Yavaş, belediye başkanlarının soruşturma usullerine uygun biçimde yargılanması gerektiğini belirterek, Seçer’in gözaltına alınmasını hukuka uygun bulmadığını söyledi.

SORUŞTURMA USULLERİ BELLİDİR

Yavaş, kamu görevlileri ve belediye başkanları hakkında yürütülecek soruşturmalarda belli usuller bulunduğunu belirtti:

"Şimdiye kadar bütün uygulamalarda söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Belediye başkanlarının veya bir kamu görevlisinin soruşturma usulleri bellidir.

Kendisine davet edilir veya yapılan bir soruşturmada mülkiye müfettişi ya da Sayıştay bir şey tespit ederse savcılığa verir. Savcılık çağırır ifadesini alır, yargılar ve sonuçta varsa suçu cezasını çeker. Bunu mesela Keskin Belediye Başkanlığı örneğinde gördük.

Hesabına rüşvetin gönderildiği banka hesabına kesin olmasına rağmen tutuklanmadı, yargılandı, mahkum oldu. Karar kesinleştikten sonra da görevden alındı."

GÖZALTINA ALINMASINI HUKUKA UYGUN BULMUYORUM

Yavaş, Anayasa’ya göre herkesin yargılanmadan suçsuz sayıldığını hatırlatarak, Seçer’in davet edilerek ifade vermesinin mümkün olduğunu söyledi:

"Yargılanmadan herkes suçsuzdur anayasaya göre. Dolayısıyla bu şekilde gözaltına alınması yasaya uygun değil diye düşünüyorum ben. Ancak suçüstü halinde bu uygulanabilir. Dolayısıyla davet edilmesi mümkünken bu şekilde gözaltına alınmasını hukuka uygun bulmuyorum. Şöyle ki; şu anda Vahap Başkanımız dün bir ifade verdi. Gözaltına alınıp bu şekilde uygulamayla da verdiği ifade aynı, davet edilse de aynı ifadeyi verecekti. Değişen bir şey olmayacaktı ama madem Türkiye'de bir konulmuş kurallar var, o kurallar herkes için aynı şekilde uygulanması lazım. Örneğin Ankara'da Büyükşehir, eski Büyükşehir Belediye Başkanı davet edildi, geldi, ifadesini verdi ve ayrıldı. Yaka paça götürülmedi. Dolayısıyla öncelikle artık Türkiye'de inşallah bunun son bulmasını bekliyorum."

MERAL SEÇER’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Yavaş, Mersin’e hem geçmiş olsun dileklerini iletmek hem de süreçle ilgili bilgi almak için geldiğini söyledi. Daha önce 11 büyükşehir belediye başkanı olarak ailelerle birlikte sık sık bir araya geldiklerini belirten Yavaş, şunları ifade etti:

"İkincisi geçmiş olsuna geldik. biz daha önceki dönemde 11 Büyükşehir Belediye Başkanı sık sık bir araya geliyorduk, ailelerle birlikte. Meral Hanım'ı da tanıyorduk. Hem kendisine geçmiş olsun diyelim hem de bilgi aldık yani nedir olaylar diye. Bazı doğrudan teminlerden falan bahsedildi ama bildiğimiz gibi doğrudan teminde alım usulleri hatalı bile olsa bunlar ihale sayılmadığı için görevi suiistimal suçuna giriyor. O da gene bu hükümetin çıkarttığı yasaya göre tutuklanmıyor. sonuç olarak söyleyeceğim şu; belediye başkanları olarak hepimiz biz, soruşturma usullerine uygulanarak soruşturulmak istiyoruz. Soruşturulmaktan asla kaçmıyoruz. Yargılanmayalım da demiyoruz. Bir ayrıcalığımız falan yok ama usulüne uygun yargılanalım diyoruz. Şimdi bir de, biraz önce de yine basından soranlara da söyledim. Gerekçeli karar yazılırken, hüküm verilirken hakim şunu yazar; suçun işlenişindeki özellikler, şahsın kişiliği, toplum içerisindeki kişiliği falan hep bunlar dikkate alınır."

“TUTUKLANMASINI GEREKTİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK”

Yavaş, Vahap Seçer’in hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğunu hatırlatarak, sürecin bu konumlar dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"E şimdi, bir büyükşehir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda parlamentoda bu ülkeye hizmet etmiş bir belediye başkanının, bir milletvekili olarak hizmet etmiş bir büyükşehir belediye başkanının bu şekilde yargılanmaması lazım. Davet edilip, usulüne uygun bir şekilde yargılanması lazım. İddia edilen şeyleri de, bize iletilen şeylere baktığımız kadarıyla tutuklanmasını gerektirecek hiçbir şey yok. İnşallah serbest bırakılır ve ailesinin yanına döner diye umuyorum."

TBB VE MERSİN YORUMU

Yavaş’a, “Bu yargı operasyonlarının iktidarın Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirme planının bir parçası olduğu yorumları da var. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?” sorusu da yöneltildi.

Yavaş bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Türkiye Belediyeler Birliği'nde b unu gerektirecek bir şey yok, sayı yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de böyle bir sayı yok. İşte umuyorum onu da kendileri boşa çıkarırlar serbest bırakmak kaydıyla."