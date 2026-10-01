Mansur Yavaş'tan Vahap Seçer tepkisi! İktidara fon skandalını hatırlattı

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yavaş, halkın oyları ile göreve gelmiş başkanlarının ifadeye davet edilerek soruşturmaların yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yavaş, bir kamu zararı olup olmadığının Sayıştay'ın denetlediğini belirterek son dönemin en büyük skandalına da işaret etti.

20 milyar dolara ulaştığı iddia edilen fon skandalında binlerce mağdur insanın sorularına yanıt beklediğini belirten Yavaş, X hesabından şunları ifade etti:

"HUKUK HERKESE EŞİT OLMALI"

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanı sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Seçilmiş belediye başkanlarının, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece, yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Kamu zararı olup olmadığı ise Sayıştay denetimleri ve yargılama sonucunda ortaya çıkacak hukuki bir meseledir ve belediyelerdeki hiçbir evrakın kaybolması söz konusu değildir.

Bugün binlerce insanı mağdur eden fon meselesi başta olmak üzere, kamuoyunun yanıt beklediği çok ciddi iddialar ve kamu zararı tartışmaları varken bir kez daha aynı ilkeyi hatırlatıyorum:

Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır.

Çünkü adaletin farklı uygulanması, en büyük zararı hukuk sistemimize verir."