Son Dakika | Mansur Yavaş, Erdoğan açıklamasını bu sefer sözlü yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme üzerinden yürütülen tartışmalara yanıt verdi. Yavaş, Ankara'nın ihtiyaçları için merkezi yönetimle görüşmenin siyasi ayrılıklardan bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin Ankara'daki ulaşım yatırımları ve finansman ihtiyacı kapsamında gerçekleştiğini belirten Yavaş, görüşmenin farklı şekillerde yorumlanmasını eleştirdi.

Yavaş, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Var olan bir yetki için kendisine gidip metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında Hazine tahvili çıkartmak için yaptığımız görüşmenin nasıl speküle edildiğini görüyoruz."

Söz konusu görüşmenin belediye hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, siyasi farklılıkların kent yönetimindeki sorumlulukların önüne geçmemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sistem böyle. Bizler, bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?"

Yavaş, siyasi düzeyde yaşanan ayrışmaların belediye başkanlarının görevlerini yerine getirmesine engel olmaması gerektiğini ifade ederek açıklamasını şöyle sürdü:

"Siyaseten ayrımlar yaşıyoruz. Tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak ilgilendirmediği kanaatindeyim."

"BİRLİKTE RAHMET VARDIR"

Genel kurulun ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavaş, "Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır" ifadelerini kullandı.